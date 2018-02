Champions League, probabili formazioni Basilea-Manchester City. Ecco i possibili titolari

Finalmente la Champions League torna nelle tv degli italiani, e lo fa con gli Ottavi di Finale, in cui sono in programma quattro sfide molto importanti in vista della Finale di Kyiev 2018. Questa sera giocheranno Juventus-Tottenham e Basilea-Manchester City, domani Real Madrid-PSG e Porto-Liverpool.

Dopo aver dominato il Gruppo F del Napoli e averlo eliminato, il super Manchester City di Guardiola è chiamato al primo grande verdetto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: questa sera i Citizens ripartiranno dal campo del Basilea, classificato secondo nel girone alle spalle del Manchester United. La partita si giocherà al St. Jakob-Park di Basilea oggi, martedì 13 febbraio, alle ore 20.45.

La partita, in Italia, sarà trasmessa in diretta ESCLUSIVA solo su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, a partire dalle ore 20.45 (ch. 371-381). Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite il servizio Premium Play.



Le probabili formazioni

Sarà 4-2-3-1 per il Basilea, con Oberlin che sarà l’attaccante principale, alle spalle di Bua, Elyounoussi e Stocker. Centrocampo vasto con Xhaka e Diè che faranno da schermo davanti alla difesa, mentre Suchy e Balanta saranno i due centrali.

Guardiola dovrebbe schierare il consolidato 4-3-3: Il tecnico ex Barça dovrà fare a meno dei due gioielli Sanè e Gabriel Jesus. A guidare il tridente ci sarà lo scatenato Aguero, reduce dal poker di campionato contro il Leicester (5-1). Bernardo Silva e Sterling sugli esterni, con la qualità di De Bruyne a centrocampo. Gli unici dubbi sono a centrocampo con David Silva che dovrebbe partire dalla panchina e lasciare spazio, dal 1′ a Gundogan, in coppia con Fernandinho. In difesa ballottaggio Danilo-Zinchenko per una maglia da titolare.

BASILEA (4-2-3-1): Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Petretta; Diè, Xhaka; Bua, Elyounoussi, Stocker; Oberlin. All.: Wicky

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Danilo; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. All.: Guardiola