Chelsea-Barcellona in tv: sarà visibile in chiaro o solo su Premium? Come vederla oggi 20 febbraio

CHAMPIONS LEAGUE, DOVE VEDERE CHELSEA-BARCELLONA IN TV: VA ANCHE IN CHIARO O SOLO IN ABBONAMENTO SU PREMIUM?- Questa sera comincia la seconda ondata di partite dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo le interessanti partite della scorsa settimana, altri 4 match avvincenti ci aspettano tra oggi e domani. Sarà la volta del Barcellona, dominatore della Liga, che farà visita al Chelsea di Antonio Conte. Non è un momento facile per i Blues, lontanissimo dai vertici della classifica inglese e con la partecipazione alla prossima edizione di questa competizione a rischio. Il futuro dell’ex tecnico della Juventus e della Nazionale è ormai segnato: solo un grande exploit in Europa potrebbe trattenerlo a Londra. Entrambe le squadra arrivano da una vittoria e la partita dello Stamford Bridge rappresenta un crocevia importante della stagione. Sarà una gara che si preannucia scoppiettante, tra due squadre che amano il gioco offensivo e che si affrontano per la sesta volta in un doppio confronto a eliminazione diretta in Champions. Scopriamo allora se Chelsea-Barcellona in tv sarà visibile anche in chiaro o soltanto su Mediaset Premium.

Dove vedere Chelsea-Barcellona, diretta tv in chiaro? Come seguire la partita in streaming gratis

Quella tra londinesi e catalani è sicuramente la partita di cartello della settimana europea, quella che vedrà impegnata anche la Roma domani contro lo Shakhtar Donetsk. Sarà proprio questo il match che Mediaset trasmetterà in chiaro su Canale 5. Chi vorrà invece vedere Chelsea-Barcellona in tv, con fischio d’inizio questa sera alle 20.45, dovrà sintonizzarsi sui canali Premium: il confronto dello Stamford Brigde è infatti un’esclusiva della pay-tv digitale e verrà trasmesso su Premium Sport. Chi invece non potrà seguire l’incontro in televisione potrà farlo in streaming grazie al serivio di Premium Play, gratuita per tutti gli abbonati.