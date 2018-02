Sono cominciati gli ottavi di Champions League e, questa sera, andrà in scena uno dei match più attesi di questa giornata: il Real di Ronaldo sfiderà il Psg di Neymar e lo spettacolo sarà garantito.

Sarà la sfida tra Ronaldo e Neymar. Il match più atteso degli ottavi di finale di Champions è arrivato: i blancos guidati da Cristiano Ronaldo sfideranno il Psg di Neymar. Zidane non sta andando molto bene in campionato e punta tutto sulla Champions League: questo match per il tecnico francese potrebbe essere decisivo per salvare la panchina dei blancos. Zidane dovrà fare a meno di Carvajal che sarà sostituito da Hakimi nel 4-3-3 dei titolarissimi: l’attacco sarà guidato Ronaldo e Bale sulle fascie con Benzema al centro dell’attacco blancos e punterà su Kross, Modric e Casemiro per supportare il trio di davanti. Emery vuole riscattarsi dopo l’eliminazione a sorpresa dello scorso anno: dopo il 4 a 0 dell’andata contro il Barcellona i francesi si videro rimontare per poi perdere 6 a 1 al Camp Nou. Il modulo sarà speculare a quello del Real: 4-3-3 con l’attacco guidato da Di Maria, Cavani e Neymar supportati da Lo Celso, Verratti e Rabiot. Attenzione al jolly Mbappè che sembra aver recuperato dall’infortunio e partirà dalla panchina nella super-sfida del Bernabeu.

Dove vedere la sfida tra Real e Psg. Le partite di Champions League sono un esclusiva Mediaset Premium che offrirà l’intera copertura del super evento tra Real e Psg. Mediaset ha voluto fare una sorpresa anche ai non abbonati: infatti la super sfida del Bernabeu sarà visibile in chiaro su Canale 5 oltre che sul canale Premium Sport HD con il commento di Sandro Piccini e Massimo Paganin. Per chi non può seguire la sfida da casa, Premium mette a disposizione per i suoi abbonati il servizio Premium Play per seguire la partita in streaming. Diretta streaming disponibile anche gratuitamente sul sito mediaset.it previa registrazione al portale. Non ci resta che aspettare e godersi la super sfida tra CR7 e Neymar.