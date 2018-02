Probabili formazioni Real Madrid-PSG: questa sera al Santiago Bernabeu andrà di scena l’ottavo di finale di Champions League più interessante degli altri. Vuoi perché le rose delle due formazioni sfoderano i pezzi pregiati di tutto il panorama calcistico continentale o meglio ancora mondiale, vuoi perché si affrontano le squadre potenzialmente candidate alla vittoria finale della competizione.

Real Madrid-PSG è la sfida che in 180 minuti decreterà la possibile pretendente alla vittoria finale della coppa dalle grandi orecchie: si affrontano dunque gli spagnoli, campioni uscenti della rassegna ed in particolar modo reduci da una doppietta storica, avendo vinto le ultime due edizioni, e i francesi che, dopo il mercato folle senza badare a spese, mirano ad ottenere la consacrazione in ambito europeo, dove raccolgono sempre poco rispetto all’organico a disposizione del tecnico di turno.

In Champions Legue, la gara Real Madrid-PSG si disputa per la terza volta in assoluto: i francesi non hanno mai vinto, considerato che i blancos hanno ottenuto un successo ed un pareggio nelle gare del girone della stagione 2015/16.

A dirigere Real Madrid-PSG è il nostro connazionale Gianluca Rocchi: bilancio in sostanziale parità per gli spagnoli, che nelle gare dirette dal fischietto italiano hanno raccolto una sconfitta, un pareggio ed una vittoria, nell’ultima finale di Supercoppa Europea contro il Manchester United. Un solo precedente negativo per i francesi, i quali hanno subito una cocente sconfitta per 3-1 nella gara in trasferta del girone dell’allora Coppa UEFA contro lo Schalke 04, arbitrata nella circostanza dallo stesso Rocchi.

⚽🗞 ¡Hoy nos enfrentamos al @PSG_espanol en el primer capítulo del cruce estelar de los octavos de final de #RMUCL! PREVIA 👉 https://t.co/4dNN0I1NzY pic.twitter.com/ZFxZhJnEUs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 14, 2018

Probabili formazioni Real Madrid-PSG

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, presenta la rosa al gran completo: unica assente lo squalificato Carvajal, mentre Vallejo è out per infortunio.

Il modulo proposto dal tecnico francese sarà il 4-3-3, con Navas tra i pali, Varane e Sergio Ramos centrali di difesa, con Nacho e Marcelo terzini. Centrocampo formato da Casemiro playmaker, Modric e Kroos esterni. Tridente offensivo composto da Benzema punta centrale con Cristiano Ronaldo e Bale a supporto.

Il tecnico dei francesi, Unai Emery, presenta un modulo a specchio, nel quale però non prenderà parte Thiago Motta, ancora alle prese con un guaio fisico. Tra i pali giocherà Areola, difesa a quattro composta da Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Kurzawa. A centrocampo tutto ruota attorno a Diarra, con Verratti e Rabiot ai lati. Tridente composto da Cavani punta centrale con Neymar e Mbappé a sostegno.

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale.

A disposizione: Casilla, Theo Hernandez, Asensio, Isco, Kovacic, Lucas Vázquez, Mayoral.

Allenatore: Zinedine Zidane.

PSG (4-3-3): Areola; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Verratti, Diarra, Rabiot; Neymar, Cavani, Mbappé.

A disposizione: Trapp, Kimpembe, Meunier, Lo Celso, Dreaxler, Pastore, Di Maria.

Allenatore: Unai Emery.