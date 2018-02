Shakhtar Donetsk-Roma in tv, sarà in chiaro su Canale 5? Dove vederla in streaming, oggi 21 febbraio

SHAKHTAR DONETSK-ROMA IN TV, SARA’ VISIBILE ANCHE IN CHIARO SU CANALE 5?- Questa sera, 21 febbraio, si conclude il programma delle gare di andata degli ottavi di finale di Champions League e scenderà in campo la seconda italiana ancora in corsa. La Roma di Eusebio Di Francesco, vincitrice del proprio raggruppamento, affronta lo Shakhtar Donetsk, squadra non di livello top ma assolutamente da non sottovalutare. Gli ucraini hanno eliminato il Napoli nella fase a gironi ed hanno già avuto la meglio dei giallorossi negli ottavi di finale nella stagione 2010-2011. La squadra di Fonseca è in testa al proprio campionato e in casa contro la Roma ha sempre vinto: un tabù da sfatare assolutamente per cercare si superare il primo turno ed eliminazione diretta dopo ben 10 anni. Togliamo allora ogni dubbio su dove vedere Shakhtar Donetsk-Roma in tv, se sarà visibile anche in chiaro su canale 5 e come seguirla in streaming live.

Dove vedere Shakhtar Donetsk-Roma in chiaro, diretta tv e streaming gratis

Il match di andata degli ottavi di Champions si disputerà a Kharkiv, visto che la città di Donetsk è stata sottoposta a dei bombardamenti durante la guerra d’indipendenza dall’Ucraina, con la Donbas Arena danneggiata. Il fischio d’inizio è fissato per le 20.45 e per la gioia dei tifosi romanisti Shakhtar-Roma sarà in chiaro su Canale 5. Ovviamente la partita sarà visibile anche sui canali di Mediaset Premium, esattamente su Premium Sport HD (la telecronaca sarà la stessa). Se non potretete essere davanti al televisore avrete comunque la possibilità di vedere la partita in streaming live gratis su smartphone, tablet o pc: gli abbonati potranno usufruire del servizio di Premium Play, mentre per tutti gli altri c’è il sito www.mediaset.it.