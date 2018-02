Under, il turco non basta alla Roma di Champions League. Un mese fa era un oggetto misterioso, tanto che si parlava di una possibile partenza in prestito. Oggi è una certezza della Roma. Cengiz Under ha subito una metamorfosi incredibile nello spazio di pochissimo tempo. Il folletto turco contro lo Shakhtar Donetsk ha segnato per la quarta partita consecutiva. Gli ucraini hanno subito lo stesso trattamento di Verona, Benevento e Udinese. Il gol di Under non è bastato alla Roma per uscire indenni dalla trasferta di Kharkiv. Un secondo tempo molto brutto giocato dai giallorossi, che sono stati in balia degli uomini di Paulo Fonseca. Protagonista in negativo è stato Alessandro Florenzi. Una sua ingenuità è costato il primo gol subito di Alisson. Il portiere brasiliano è stato il migliore in campo in Ucraina, a conferma delle sofferenze giallorosse. Quasi inevitabile il raddoppio dello Shakhtar Donetsk. La punizione di Fred ha sorpreso Alisson, non proprio esente da colpe nell’occasione.

A conti fatti la sconfitta per 2-1 è stato un buon risultato per la Roma. Nel finale gli ucraini hanno sfiorato anche il 3-1, decisivo Bruno Peres con un miracoloso salvataggio sulla linea. Al ritorno, il 13 marzo all’Olimpico, i giallorossi dovranno capitalizzare al massimo il gol di Under. Servirà una prestazione più continua, per tutti i 90 minuti. Di Francesco, a fine partita, è apparso molto contrariato per il secondo tempo giocato dai suoi. I giallorossi ora si rituffano nel campionato, domenica arriva il Milan di Gattuso. Under non può salvare sempre la baracca, tocca darsi tutti una svegliata in casa Roma.

Under, gioiello turco. Sacchi attacca:”Roma senza mentalità”

Sacchi attacca la Roma:”Quanti errori nel secondo tempo”. Con il match dei giallorossi in Ucraina si è chiusa l’andata di Champions ed Europa League per le nostre squadre. Un bilancio non certo lusinghiero: 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte. Napoli a parte, tutte le altre squadre hanno tutte le carte in regola per rifarsi. Durante il post partita di Shakhtar-Roma sono arrivate, nello studio Mediaset, le pesanti critiche di Arrigo Sacchi per i giallorossi. L’ex c.t. della nazionale ha sottolineato l’inadeguatezza della prestazione di De Rossi e compagni nel secondo tempo.

“La Roma è un progetto molto interessante, ma non ha una mentalità europea. Nel secondo tempo sono venuti fuori tutti i limiti di una squadra che non in Champions League ha tutto da imparare”. Parole che certamente non fanno piacere a Di Francesco e i suoi. La Roma ha giocato un buon primo tempo, per poi sciogliersi nella ripresa. E’ apparso chiaro fin da subito che i giallorossi avessero arretrato troppo il loro baricentro. Dzeko è stato abbandonato a sé stesso in attacco, con Under e Perotti costretti a fare i terzini sugli esterni di Fonseca. Una sconfitta certamente recuperabile, ma che deve far riflettere molto in casa giallorossa. La Roma non arriva ai quarti di finale di Champions League da dieci anni. Un traguardo raggiungibile, ma ora incombe il campionato. Milan e Napoli saranno banchi di prova importanti per capire davvero di che pasta è fatta questa Roma. E per far contento anche Sacchi.