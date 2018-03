Roma-Shakhtar Donetsk diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match di Champions League oggi 13 marzo

Dopo la Juventus, tocca alla Roma portare in alto il nome dell’Italia in Champions League. La squadra di Di Francesco è chiamata a ribaltare contro lo Shakhtar Donetsk il 2-1 dell’andata in Ucraina. Partita che era stata ben giocata dai giallorossi nel primo tempo, col vantaggio di Under, ma buttata via nella ripresa, con la rimonta della squadra di Fonseca.

Per l’occasione il mister ex Sassuolo si affida alla formazione tipo: in porta l’ottimo Alisson, in difesa agiranno invece Florenzi, chiamato al riscatto dopo la deludente prestazione nel match d’andata, Fazio, Manolas e Kolarov. Il centrocampo sarà orfano di De Rossi squalificato, e allora ecco Pellegrini insieme con Strootman e Nainggolan, che potrebbe anche essere alzato sulla linea della trequarti, vista l’incidenza che ha avuto nel match contro il Torino di venerdì scorso. In attacco Dzeko, squalificato nell’ultimo turno di campionato, sarà affiancato dal brillante Under e da uno tra Perotti e El Shaarawy, con l’argentino in vantaggio per partire dall’inizio.

Dall’altra parte, lo Shakhtar dovrebbe affidarsi alla formazione tipo, con il solo Ordets a sostituire al centro della difesa Krivtsov, infortunato. Gli altri giocatori della retroguardia della squadra di Paulo Fonseca saranno Butko, Rakitskiy e Ismaily, davanti al veterano portiere ucraino Pyatov. Tra centrocampo e attacco spazio a Stepanenko e alla fantasia di marca brasiliana di Taison, Fred, Marlos e Bernard, a sostegno di Facundo Ferreyra.

DOVE VEDERE ROMA-SHAKHTAR DONETSK IN TV E IN STREAMING

L’ottavo di finale di Champions League tra Roma e Shakhtar Donetsk, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, sarà visibile anche in chiaro. Infatti, come per la partita della Juventus della scorsa settimana, Mediaset trasmetterà l’evento su Canale 5. Per gli abbonati a Mediaset Premium, il canale dedicato a questa sfida sarà Premium Sport HD, oltre che il servizio streaming sulla piattaforma dedicata, Premium Play, e sul sito sportmediaset.it per assistere al match anche da PC, tablet e smartphone. Su entrambi i canali, il commento sarà di Sandro Piccinini e Aldo Serena, senza dimenticare, per gli abbonati alla pay-tv, l’opzione telecronaca tifoso con Carlo Zampa.

L’arbitro dell’incontro sarà lo spagnolo Undiano Mallenco, della sezione di Pamplona, coadiuvato dai guardalinee Roberto Alonso e Juan Yuste, gli addizionali di porta Juan Martin Munuera e Josè Maria Sanchez. A bordo campo il quarto uomo sarà invece Raul Cabanero. Con il fischietto spagnolo, il bilancio della Roma è assai positivo e rievoca dolci ricordi europei: nel 2011 straordinaria vittoria casalinga in rimonta ai danni del Bayern Monaco per 3-2, preceduta dalla sfida vinta in Francia nel 2008 contro il Bordeaux per 1-3 e da quella pareggiata in Coppa Uefa sempre contro una squadra transalpina, lo Strasburgo, per 1-1.

Decisamente meno positivi i precedenti dei capitolini contro lo Shakhtar: una sola vittoria nel 2006 per 4-0, seguita da una sconfitta, durante lo stesso anno, per 1-0 (era la fase a gironi). Negli ottavi di finale della Champions, queste due squadre si sono già affrontate nel 2011 e anche in quella occasione i giallorossi uscirono sconfitti per 2-3 nell’andata dell’Olimpico e 3-0 nel ritorno in casa degli uomini allora guidati in panchina da Mircea Lucescu.