Tottenham-Juventus diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match di Champions League oggi 7 marzo

Mancano poche ore al match di Champions League tra Tottenham e Juventus. Si giocherà in uno dei templi del calcio, Wembley, che sta ospitando gli Spurs in attesa che termini la costruzione del nuovo impianto della squadra di Pochettino. Si parte dal 2-2 dell’Allianz Stadium e l’obiettivo sarà quello di giocare una partita a viso aperto, senza commettere gli errori della gara d’andata, che, se gestita diversamente, avrebbe permesso alla Juventus di ipotecare il passaggio del turno, forte dell’iniziale vantaggio di due goal, e arrivare in Inghilterra con maggiore tranquillità.

Max Allegri ha ancora qualche dubbio di formazione: ovviamente confermatissimi il capitano Gigi Buffon e la coppia centrale Benatia-Chiellini. A sinistra di difesa dovrebbe agire Alex Sandro, mentra a destra è ballottaggio tra Lichtsteiner e Barzagli. A centrocampo il più che affidabile trio Pjanic-Khedira-Matuidi, mentre alla ricerca del gol ci saranno certamente Dybala e Douglas Costa: resta un posto da affidare ad uno tra i recuperati Higuain e Mandzukic, entrambi a disposizione per questo ottavo di Champions League, così come dovrebbe rientrare per la panchina De Sciglio.

Mauricio Pochettino invece dovrebbe confermare quasi integralmente gli undici scesi in campo a Torino: Lloris in porta, protetto da Trippier, Sanchez, Vertonghen e Davies. A centrocampo la cerniera formata da Dembelè e Dier, mentre alle spalle di Harry Kane agiranno certamente Alli,Eriksen, più uno tra Son e Lamela.

Dove vedere Tottenham-Juventus?

Per il match di questa sera, grande novità per tutti i tifosi bianconeri e gli amanti del grande calcio: infatti l’ottavo di Champions League tra Tottenham e Juventus sarà visibiile in chiaro su Canale 5 a partire dalle 20.45, dopo che fino ad ora le uniche italiane trasmesse sul digitale terrestre erano state Napoli e Roma. Per gli abbonati a Premium, il match sarà comunque visibile sul canale Premium Sport HD. Per chi invece necessita dello streaming su PC, tablet e smartphone è disponibile il servizio Premium Play.