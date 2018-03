Tottenham-Juventus in diretta tv, sarà visibile in chiaro oggi su Canale 5? Dove vederla martedì 7 marzo

CHAMPIONS LEAGUE, TOTTENHAM-JUVENTUS IN TV: VISIBILE ANCHE IN CHIARO SU CANALE 5?- Sta per terminare la trepida attesa per la grande sfida di questa sera. A Wembley la Juventus dovrà battere il Tottenham, o almeno pareggiare con 3 o più reti per poter accedere ai quarti di finale di Champions League. I bianconeri volano sulle ali dell’entusiasmo dopo aver vinto sabato all’Olimpico al 93′ contro la Lazio, ma stasera contro gli Spurs serviranno 90 minuti (o 120 in caso di supplementari) al limite della perfezione. La squadra di Pochettino è in grandissima forma e parte leggermente favorita nel doppio confronto grazie al 2-2 maturato a Torino. E’ annunciato grande spettacolo e tutti gli appassionati di calcio si staranno chiedendo dove vedere Tottenham-Juventus in tv: sarà visibile in chiaro su Canale 5?

La Juve è ad un bivio importante della sua stagione: l’accesso ai quarti di finale della maggiore competizione europea porta moltissimi benefici, sia economici che a livello mentale. Per Allegri la Champions è un sogno, ma per moltissimi juventini sta diventando una vera ossessione e questa sera ci saranno milioni di spettatori davanti al televisore. Mediaset ha deciso infatti per la prima volta di far vedere Tottenham-Juventus in chiaro su Canale 5 alle ore 20.45, ma gli abbonati a Premium potranno comunque decidere di seguire il match sul canale Premium Sport. Chi non potrà seguire il match in tv avrà la possibilità di vedere Tottenham-Juventus in streaming gratis: tutti potrenno sintonizzarsi su www.mediaset.it, mentre per gli abbonati c’è Premium Play, disponibile su smartphone e tablet. Se volete informazioni sulle probabili formazioni del match cliccate sul link.