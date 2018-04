Barcellona-Roma, speranze per Nainggolan: parte dell’allenamento in gruppo

Eusebio Di Francesco e i tifosi della Roma incrociano le dita per il recupero di Radja Nainggolan in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions contro il Barcellona. Dopo l’infortunio al flessore della coscia contro il Bologna, a seguito di una ginocchiata sul muscolo, il belga è stato costretto ad abbandonare il campo del Dall’Ara anzitempo. Nonostante la fasciatura immediata e la camminata del numero 4 giallorosso al termine della partita abbastanza convinta, il tecnico giallorosso si era mostrato scettico ai microfoni delle emittenti televisive nel post-partita: “L’infortunio di Radja? Non ho ricevuto sensazioni positive“. Una mazzata in vista della sfida del Camp Nou, eppure qualche speranza ancora c’è.

Barcellona-Roma, per Nainggolan parte dell’allenamento in gruppo. Ci sarà al Camp Nou?

Nell’allenamento mattutino il centrocampista giallorosso ha svolto parte della sessione in gruppo, per poi dedicarsi ad un lavoro individuale. Stesso lavoro per Lorenzo Pellegrini, che è il sostituto naturale proprio di Nainggolan, qualora non dovesse recuperare. Ovvio che dalle notizie che arrivano da Trigoria salgono sensibilmente le possibilità di vedere sul terreno di gioco Radja Nainggolan, ma l’impressione è che il belga non sarà rischiato a tutti i costi: dopo l’andata al Camp Nou, la Roma affronterà in appena otto giorni la Fiorentina, nuovamente il Barcellona ed infine la Lazio. Con ogni probabilità, però, Nainggolan verrà convocato per la gara di Champions, con il tecnico Eusebio Di Francesco che scioglierà le riserve soltanto a ridosso del match. Chi invece potrebbe non farcela per la gara di mercoledì è Cengiz Under: l’attaccante turco, infatti, anche nella sessione odierna di allenamento ha svolto un lavoro individuale. Ad ogni modo domani si avranno maggiori dettagli sulle condizioni dei tre infortunati giallorossi: Di Francesco e i tifosi giallorossi sperano.