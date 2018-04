BarcerRoma, storie di Champions League

I miracoli esistono eccome, e la storia della Roma nella competizione più affascinante del calcio ovvero la coppa dalle grandi orecchie e ricca di gioie e dolori; magie e serate da sogno che partono dal Goteborg ed arrivano al Barcellona (per il momento). Innanzitutto questa è la undicesima partecipazione nella competizione dei giallorossi. Quella che adesso è la Champions League fino a qualche anno fa si chiamava Coppa dei Campioni ed era ad appannaggio solamente dei vincitori dello scudetto.

Storia Champions

La Roma partecipa da Campione d’Italia alla sua prima Coppa dei Campioni, è la stagione 83/84, la Roma di Falcao e Di Bartolomei; di Conti e Nela arriva in finale al primo colpo, finale che si disputa allo stadio Olimpico ma la lotteria dei rigori premia il Liverpool. Per la seconda partecipazione bisogna attendere il terzo scudetto giallorosso, la Roma di Capello perde in casa all’esordio con il Real Madrid (e l’11 settembre 2001), i giallorossi passano il turno ma vanno fuori ancora con il Liverpool perdendo 2-0 ad Anfield Road (secondo girone con gli inglesi e il Barcellona che perde all’Olimpico per 3-0 e dove non ha mai vinto). L’anno dopo ancora Real Madrid (vittoria al Santiago Bernabeu con gol di Totti) passaggio al girone successivo e fuori con l’Arsenal di Henry. Nel 04/05 ancora Real Madrid (doppia sconfitta) con la brutta sconfitta (0-3 a tavolino) con la Dinamo Kiev per la fatidica monetina contro l’arbitro Frisk. 06/07 si passa il girone contro Valencia; Olimpiacos e Shaktar Donetsk, ottavi con il Lione con la spettacolare vittoria in Francia per 2-0 con le reti di Totti e Mancini. Quarti con il Manchester Udt 2-1 a Roma poi disfatta nella perfida Albione per 7-1. Nel 07/08 ancora Manchester Udt nel girone, si passa agli ottavi e riecco il Real Madrid (doppio 2-1 per i giallorossi); ai quarti ancora i “reds” di Cristiano Ronaldo (2-1 e 1-0 per gli inglesi) e Roma ancora fuori. L’anno dopo ecco il Chelsea (sconfitta a Londra 1-0 e vittoria all’Olimpico 3-1) ed il Cluj all’esordio in Champions League vittorioso a Roma. Agli ottavi ecco l’Arsenal e ancora i rigori fanno male alla Roma estromettendoli dalla competizione. L’ottava partecipazione nel 10/11 riecco il Cluj, ma soprattutto il Bayern Monaco (vittoria a Roma e sconfitta in baviera) arrivano gli ottavi dove i giallorossi trovano lo Shaktar Donetsk è vanno fuori (doppia sconfitta 3-2 e 3-0). Bisogna aspettare il 14/15 per rivedere di nuovo la Roma in Champions League (Rudi Garcia) nel girone contro Manchester City (1-1 gol di Totti) e Bayern Monaco (7-1 dei bavaresi all’Olimpico). L’anno dopo tocca alla Roma di Garcia e Spalletti di nuovo il Barcellona (6-1 al Camp Nou e 1-1 all’Olimpico con rete di Florenzi da centrocampo), fino ad arrivare a questa edizione finora ben giocata e ancora da scoprire

Statistiche

Domani il sorteggio, la Roma ha affrontato il Real Madrid per ben quattro volte (la compagine più affrontata dai giallorossi nella Champions League) lo score recita: 3 vittorie giallorosse (due a Madrid) un pareggio e tre sconfitte, mentre Bayern Monaco e Liverpool sono state affrontate due volte (una vittoria e tre sconfitte con i bavaresi, un pareggio e due sconfitte con gli inglesi finale compresa) chissà che sorprese riserverà l’urna. Non resta che aspettare senza nessun timore e con la consapevolezza di essere arrivati in semifinale con merito