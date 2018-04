Biglietti Roma-Liverpool, è caos per la prelazione: le nuove disposizioni della società

Caos totale nella fase di prelazione per acquistare i biglietti di Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League. La società giallorossa ha aperto ieri, a poche ore dal sorteggio di Nyon, la vendita dei biglietti riservata agli abbonati delle tre gare del girone di Champions League e a quelli di campionato. Ci sono state lunghe code nel corso del pomeriggio presso tutti gli AS Roma Store della città e presso le ricevitorie autorizzate Vivaticket, ma i veri disservizi sono avvenuti nella prelazione online sul sito del club giallorosso: molti tifosi, abbonati in Champions League, non sono riusciti ad acquistare i tagliandi per diversi bag nel sistema, altri addirittura si sono visti scalare i soldi dalle proprie carte di credito senza però riuscire a finalizzare l’acquisto. I call center, inoltre, rimarranno chiusi oggi e domani, costringendo i molti tifosi, vittime del disservizio, a chiamare lunedì mattina. Ma non finisce qui, perché nel pomeriggio di oggi era circolata sul web la voce di una Curva Sud esaurita in ogni ordine di posto: questo perché in prelazione gli abbonati Champions possono confermare il proprio posto, mentre gli abbonati in campionato possono confermare il settore. Ovvio che in questo modo un abbonato di campionato potrebbe aver preso il posto di un abbonato Champions. La società giallorossa, però, attraverso un comunicato ha smentito questa voce, dando però delle nuove disposizioni ai possessori di abbonamento per il campionato.

Biglietti Roma-Liverpool: caos in prelazione. Ecco la decisione della società giallorossa

Ecco il comunicato chiarificatore dell’AS Roma sulla questione biglietti Roma-Liverpool:

L’AS Roma informa che, a seguito del graduale esaurimento della disponibilità dei posti riservati ai possessori di solo abbonamento campionato in Curva Sud, la prelazione per i suddetti potrà continuare a essere esercitata sui settori di Curva Nord o Distinti Sud Est. Resta invece attiva la prevendita riservata ai titolari di Abbonamento 3 gare UCL 17/18 con conferma del proprio posto. Si precisa inoltre che i posti non prelazionati entro le ore 23.59 di martedì 17 aprile dai titolari di Abbonamento 3 gare UCL, saranno resi disponibili dalla fase di vendita libera prevista dalle ore 10.00 di mercoledì 18 aprile.