Biglietti Roma-Liverpool: prezzi e date. Già iniziata la fase di prelazione, vendita libera da mercoledì

Grande attesa nella Capitale per Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League. Per la gara, che si disputerà mercoledì 2 maggio (andata ad Anfield il 24 aprile) la società giallorossa ha deciso di mettere in vendita i biglietti immediatamente. La fase di prelazione, riservata ai possessori dei mini-abbonamenti di Champions League e ai possessori dell’abbonamento del campionato, è partita alle ore 16 di oggi e terminerà martedì 17 aprile alle ore 23.59. La vendita libera, invece, avrà inizio alle ore 10 di mercoledì 18 aprile. Grande differenza di prezzi tra le due fasi: la società giallorossa ha deciso di premiare gli abbonati, che avranno dei prezzi molto più agevolati rispetto agli altri tifosi.

Biglietti Roma-Liverpool: prezzi e fasi di vendita

BIGLIETTI ROMA-LIVERPOOL, PREZZI FASE PRELAZIONE – La fase di prelazione, come detto, è iniziata alle ore 16 di oggi: i biglietti Roma-Liverpool possono essere acquistati presso i Roma Store, presso il sito ufficiale dell’AS Roma (solo abbonati UCL) e nelle ricevitorie Vivaticket. Curve a 35 euro, distinti a 50 euro, Tevere e Monte Mario a 85 euro, Parterre di Tevere e Tevere Famiglia a 55 euro, Tevere Disabili + accompagno a 45 euro.

BIGLIETTI ROMA-LIVERPOOL, PREZZI VENDITA LIBERA – La vendita libera inizierà mercoledì 18 aprile alle ore 10 presso tutti i Roma Store, le biglietterie Vivaticket ed il sito ufficiale della Roma. I prezzi sono ben diversi rispetto alla vendita in prelazione: Curve a 65 euro, Distinti a 85, Tevere a 140, Parterre a 120 euro, Monte Mario a 160 euro e Monte Mario Top a 200 euro.