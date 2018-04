Champions: Euro Liverpool, Manchester City battuto.

Oltre a Barcellona- Roma, stasera si è giocato un super derby inglese europeo, Liverpool- Manchester City.

Le due squadre si affrontano per la terza volta in questa stagione, già si erano sono affrontate due volte in campionato, con i match che erano terminati con una vittoria a testa.

All’Anfield Road, ad avere la meglio in questo primo round internazionale, sono stati i Reds di Klopp sui futuri campioni d’Inghilterra allenati da Guardiola.

Il Liverpool ha dominato la gara e già nei primi trenta minuti, si trovava sul tre a zero, con le reti messe a segno da Salah, Alex Oxlade-Chamberlain e Manè. Per il City invece non una bellissima figura stasera, visto che non hanno mai praticamente creato pericoli dalla parte di Karius.

Ora martedi prossimo ci sarà il ritorno all’Etihad Stadium, e li gli Sky Blues dovranno compiere una super impresa per rimomtare il match e qualificarsi alle semifinali e scongiurare così l’ennesimo fallimento europeo da quando a Manchester ci sono gli arabi.

Nella gara di settimana prossima quasi sicuramente non ci sarà uno dei grandi protagonisti di questa sera e di tutta la stagione del Liverpool, Salah, che su ammissione del tecnico tedesco, ha subito un infortunio muscolare.