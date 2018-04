Del Piero critica Buffon per le dichiarazioni post Real: “Fatico a comprenderlo”

L’eliminazione dalla Champions League subita ieri sera al Santiago Bernabeu brucia ancora in casa Juventus, soprattutto per via del discusso rigore concesso all’ultimo minuto al Real Madrid. Tante parole sono state dette in merito all’episodio, ma certamente le più dure sono arrivate nel post gara dal capitano Gianluigi Buffon, ovviamente con protagonista in negativo l’arbitro Oliver: “Ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore, è un animale, un killer. Doveva restare tribuna a mangiare le patatine con la moglie, è stato commesso un crimine contro l’umanità sportiva. Doveva sapere tutto quello che è successo all’andata“, ovvero il rigore non concesso nella gara delle settimana scorsa allo Stadium per fallo su Cuadrado, sempre nei minuti finali, episodio che poteva certamente risultare decisivo.

Dichiarazioni pesanti quelle del portiere bianconero (espulso anche per le proteste in campo), non condivise, però, dal suo ex compagno di squadra Alessandro Del Piero, ospite alla trasmissione di Sky Sport L’Originale: “Non capisco perché si debba fare tanto riferimento alla partita d’andata, il calcio è così e si analizza il momento, bello o brutto che sia. Credo che fra qualche giorno, sull’arbitro dirà delle parole diverse da quelle che ha detto”.