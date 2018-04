Dove vedere Juventus-Real Madrid in diretta TV e streaming live gratis, oggi 03/04

All’Allianz Stadium è tutto pronto per Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League. Molti tifosi bianconeri, in trepidante attesa, si staranno chiedendo come e dove vedere Juventus-Real Madrid in TV e in streaming live gratis oggi 4 aprile. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni del caso. Prima, però, diamo un’occhiata a come arrivano le due squadre a questa straordinaria sfida. I bianconeri negli ottavi di finale hanno battuto il Tottenham, espugnando Wembley in rimonta. Gli uomini di Massimiliano Allegri arrivano alla gara di oggi galvanizzati dall’importante vittoria in campionato contro il Milan, decisa anche dal ritorno in campo di Cuadrado, e dal nuovo +4 sul Napoli secondo in classifica.

Il Real, invece, nel turno precedente ha eliminato il Paris Saint-Germain, considerata una delle pretendenti alla vittoria del trofeo. Gli uomini di Zinedine Zidane vanno a caccia della terza Champions League consecutiva, ormai unico obiettivo rimasto visto il divario incolmabile con il Barcellona nella Liga. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo la finale di Cardiff dello scorso anno: dunque vedere Juventus-Real Madrid in tv è d’obbligo. Molti si staranno chiedendo se sarà possibile vedere Juve-Real Madrid in chiaro. Nel prossimo paragrafo spieghiamo tutto.

Diretta TV Juventus-Real Madrid in chiaro su 20? Tutte le informazioni

Ottime notizie per i tifosi bianconeri: sarà possibile vedere Juventus-Real Madrid in chiaro. Fate attenzione però, perché la gara non sarà trasmessa come di consueto su Canale 5, che ha scelto di trasmettere Barcellona-Roma domani sera, ma dal nuovissimo canale 20, che debutta proprio oggi con la sfida dell’Allianz Stadium. Dunque tutti i supporter bianconeri per vedere Juve-Real in chiaro su 20 dovranno assolutamente risintonizarre il proprio televisore o il proprio decoder: il canale, infatti prenderà il posto della tv privata Rete Capri, ma non in maniera automatica. Gli abbonati a Mediaset, invece, potranno vedere Juventus-Real in diretta TV sui canali Premium Sport HD (canale 380 del digitale terrestre) o su Premium Sport (canale 370 del digitale, per coloro che non possiedono un televisore in alta definizione). Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Roberto Cravero.

Juventus-Real Madrid streaming live gratis: ecco dove vederla su pc, smartphone e tablet

Lo streaming Juventus-Real Madrid sarà visibile solo ed esclusivamente su Premium Play, applicazione ufficiale di Mediaset Premium, utilizzabile da pc, smartphone e tablet. Questo permetterà a tutti gli abbonati che non riusciranno ad essere a casa in tempo per il fischio d’inizio, di vedere Juventus-Real Madrid in streaming live gratis in maniera totalmente sicura. Pertanto consigliamo ai non abbonati che non potranno vedere Juve-Real in diretta TV di farsi prestare per il tempo della partita l’account da amici o parenti abbonati ai quali non servirà l’app. Al contrario sconsigliamo vivamente di vedere Juve-Real streaming gratis attraverso gli ormai noti siti internet e pagine Facebook, in quanto queste azioni sono illegali nella nostra nazione e una volta scoperti si rischiano multe e sanzioni molto salate. Ribadiamo ancora una volta che l’unico modo sicuro per guardare Juventus-Real Madrid in streaming è utilizzare l’app ufficiale Premium Play.