Juventus-Real Madrid in tv, in chiaro su Canale 20? Come vederlo su tivusat e sul digitale terrestre

CHAMPIONS LEAGUE, JUVENTUS-REAL MADRID IN TV: SARA’ VISIBILE IN CHIARO SU CANALE 20?- Terminate le festività di Pasqua, la Juventus è pronta a tornare in campo e ad entrare nella fase caldissima della stagione. Superato il Milan sabato scorso, per i bianconeri è arrivato il momento di affrontare il Real Madrid nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. La sfida contro i Blancos è diventata ormai una grande classica del calcio europeo e la squadra di Allegri ha l’occasione di vendicare la finale persa lo scorso anno a Cardiff. La compagine di Zidane, dopo le due ‘Coppe dalle grandi orecchie’ alzate consecutivamente sembrano essersi presi una stagione di ‘pausa’, avendo perso subito terreno dalle prime nel campionato spagnolo. Ma mai dare per morti i Cristiano Ronaldo e soci: non appena sentono l’aria di grande sfide tornano a mietere vittime eccellenti, chiedere al PSG per credere. All’ ‘Allianz Stadium’ si prevede grande spettacolo e nessun appassionato da casa vorrà perdersi questo evento. Scopriamo allora dove vedere Juventus-Real Madrid in tv e se sarà visibile in chiaro su Canale 20.

Juventus-Real Madrid in tv, come vederla in chiaro

A Torino questa sera si dìsputerà il primo atto dei quarti di finale, dopo che agli ottavi la Juve ha avuto la meglio del Tottenham con una grande prova a Wembley. Per arrivare ancora una volta fino in fondo i bianconeri ora devono alzare l’asticella e sconfiggere i bi-campioni d’Europa in carica. I precedenti nella doppia sfida, però, parlano a favore della ‘Vecchia Signora’: nelle ultime quattro occasioni sono stati sempre i torinesi a spuntarla sui madrileni, l’ultima delle quali nel 2015. La bella notizia per tutti i tifosi juventini e non, è che potremo vedere Juventus-Real Madrid in chiaro: non però su Canale 5 (dove verrà trasmessa domani Barcellona-Roma), ma sul nuovissimo Canale 20. Si tratta di una novità assoluta, visto che Mediaset ha appena lanciato il suo nuovo canale sulle frequenze acquistate della vecchia Rete Capri.

Juventus-Real Madrid su Canale 20, come vederla su tivusat e sul digitale terrestre

Come appena anticipato, Juve-Real Madrid sarà visibile su Canale 20, canale Mediaset che esordisce proprio questa sera in occasione del grande evento. Ma come possiamo vedere la partita su tivùsat e sul digitale terrestre? Il nuovo canale sarà disponibile anche sulla piattaforma satellitare gratuita e visibile anche in HD, a differenza di quanto accade invece con il digitale terrestre. Non sarà necessario effettuare la risintonizzazione del proprio decoder, visto che Canale 20 sostituisce Rete Capri e non c’è stato nessun cambio di frequenza.

Dove vedere Juventus-Real Madrid in diretta tv e streaming gratis

La partita di Champions League sarà ovviamente trasmessa anche sui canali a disposizione di chi ha l’abbonamento a Mediaset Premium. Il match, con fischio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmesso sui canali Premium Sport (370 del decoder) e Premium Sport HD (380). Non tutti però avranno la possibilità di seguire Juventus-Real Madrid in tv: per tutti gli abbonati della pay-tv di Cologno Monzese c’è Premium Play, disponibile su pc, tablet e smatrphone. Per i non abbonati invece c’è la possibilità di vedere l’intera programmazione di Canale 20, e quindi anche Juve-Real Madrid in streaming live gratis, sul sito di Mediaset.