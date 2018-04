La Roma replica la disfatta della Juventus soccombendo contro il Barcellona

Non riesce l’impresa alla Roma di Eusebio Di Francesco che crolla sotto i colpi dei fenomeni catalani, la squadra giallorossa non riesce a finalizzare le numerose occasioni costruite inchinandosi così alla maggior classe degli avversari, letali nello sfruttare al meglio le occasioni da gol create.

Il Barcellona si schiera con un 4-4-2 che in fase offensiva si trasforma in 4-3-3 per via degli inserimenti offensivi di Iniesta, a centrocampo rientra Busquets che dopo un lungo infortunio riprende le chiavi della mediana blaugrana. Nella Roma mister Di Francesco si affida al 4-3-3 con la sorpresa Bruno Peres dal primo minuto, Florenzi avanza così a centrocampo affiancando De Rossi e Strootman nel tentativo di contenere le avanzate avversarie. La gara a differenza di quanto ci si aspettava è più equilibrata del previsto grazie all’ottima disposizione in campo della squadra capitolina, che nella prima mezzora pressa alto a tutto campo nel tentativo di non dare respiro alla manovra dei padroni di casa.

La svolta arriva al 38esimo per via della sfortunata autorete di Daniele De Rossi che nel tentativo di anticipare Messi trafigge Allison, una rete fortunosa che premia i padroni di casa che vanno così al riposo con un prezioso e insperato vantaggio visto come si era messa la gara. La ripresa si apre con lo stesso canovaccio tattico della prima frazione di gioco, Roma che pressa alta sui portatori di palla creando in più occasioni grattacapi alla difesa del Barcellona. Al 55esimo arriva un altro incredibile episodio che indirizza la gara in modo definitivo verso la squadra di Valverde, i padroni di casa trovano il raddoppio grazie ad un altra autorete sfortunata questa volta di Manolas che si vede carambolare addosso la palla prima di vederla insaccarsi alle spalle di un incolpevole Allison.

I giallorossi accusano il colpo capitolando al 59esimo quando Pique approfitta di una respinta maldestra del portiere Allison, la palla arriva tra i piedi del difensore spagnolo che deposita in rete a porta vuota da due passi. Sono passati appena 14 minuti della ripresa e la gara sembra compromessa definitivamente, Di Francesco fa entrare sul terreno di gioco El Shaarawy e Defrel nel tentativo di dare una scossa alla manovra giallorossa. Le due mosse danno i frutti sperati con la squadra capitolina che a 10 minuti dal termine trova la rete della speranza grazie al solito Edin Dzeko che si conferma cecchino implacabile in area di rigore, per il bosniaco è la seconda rete in pochi giorni dopo quella decisiva realizzata contro il Bologna di Roberto Donadoni.

La rete si rivela illusoria in quanto i catalani riprendono in mano il pallino del gioco costringendo gli ospiti a rintanarsi nella propria metà campo, il forcing catalano produce la rete del 4-1 realizzata da Luis Suarez che fulmina Allison con un sinistro chirurgico all’altezza del dischetto del rigore. La rete taglia le gambe ai giallorossi che non hanno le forze per gettarsi avanti nel tentativo di rendere meno amaro il risultato, finisce 4-1 per i padroni di casa che mettono in saccoccia più di una fetta di qualificazioni alle semifinali di Champions League. In due gare la italiane hanno incassato ben sette reti realizzandone solo una, questi dato dovrebbero far riflettere sulla competitività del nostro calcio fuori dall’Italia visto che tra ieri e oggi le nostre due rappresentanti sono uscite con le ossa rotte dai rispettivi confronti.