LIVE Juventus-Real Madrid, risultato in tempo reale e cronaca in diretta: Navas salva su Higuain

29′- Khedira tenta l’allungo il velocità, attento Varane a chiudere

28′- Bentancur era diffidato, salterà la gara di ritorno

27′- Fallo da dietro di Bentancur su Casemiro, l’uruguagio è il primo ammonito della gara

26′- Higuain fa il regista avanzato, palla sulla destra ma Douglas sbaglia il cross

25′- Dybala serve Khedira, palla in area per Douglas Costa che non trova il guizzo

23′- Manovra bianconera sulla destra, De Sciglio sbaglia il cross

22′- OCCASIONE JUVE! Dybala su punizione pesca Higuain, il suo piattone verso la porta trova un reattivo Navas

20′- Dybala fermato da Varane al limite dell’area, ripartenza dei Blancos (oggi in maglia azzurra)

19′- Ripartenza di Ronaldo, fermato in scivolata da Asamoah

18′- Angolo battuto corto dagli spagnoli, De Sciglio anticipa Isco

17′- Buon recupero di De Sciglio, poi il pallone torna nei piedi dei madrileni

16′- Grandissima giocata di Isco, tunnel a Douglas Costa

15′- La Juve non cambia atteggiamento e continua ad aspettare il Real

13′- Higuain in profondità viene anticipato da Keilor Navas in uscita

12′- OCCASIONE JUVE! Bellissima azione palla al piede di Bentancur, scambio con Higuain di prima ma il tiro del centrocampista è troppo debole

11′- Palla filtrante di Douglas Costa per Dybala, troppo lunga

10′- Corner per il Real, Varane svetta di testa ma conclude alto

8′- Juve in avanti con Higuain, l’argentino perde l’attimo per servire Khedira

7′- Iniziativa di Chiellini palla al piede, il difensore cade a terra in area ma non c’è fallo

5′- Immediata la reazione della Juve con Dybala, bravissimo Ramos a chiuderlo

4′- Real subito in vantaggio, ora la Juve dovrà scoprirsi per cercare il pareggio

3′- GOOOOL REAL MADRID! Marcelo mette in moto Isco sulla sinistra, palla al centro per Cristiano Ronaldo che anticipa tutti e mette in rete! 1-0 Real

2′- Chiellini allontana di testa un cross pericoloso

1′- Cominciata! Real subito in possesso di palla

ore 20.45- Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, sta per iniziare Juve-Real. Bianconeri con il 4-2-3-1, blancos con il 4-3-1-2.

Amici di SuperNews, benvenuti all’ ‘Allianz Stadium’ per il Live di Juventus-Real Madrid. E’ tutto pronto per la gara di andata dei quarti di finale.

LIVE JUVENTUS-REAL MADRID, RISULTATO IN TEMPO REALE E CRONACA IN DIRETTA- Ci siamo, la grande attesa per il primo atto dei quarti di finale di Champions League è finita. Tra due ore Juventus e Real Madrid scenderanno in campo l’una contro l’altra all’ ‘Allianz Stadium’ per una sfida che ormai è diventata una grande classica del calcio europeo. Il primo pensiero della squadra di Allegri non può che andare alla finale di Cardiff del giugno scorso, quando i Blancos dimostrarono ancora una volta di non avere rivali superiori nella ‘Coppa dalle grandi orecchie’. Nel doppio confronto invece i bianconeri nell’ultimo ventennio hanno sempre avuto la meglio sugli spagnoli: un precedente benaugurante per la ‘Vecchia Signora’, che punta senza mezzi termini a superare il turno e riprovare ad alzare quel maledetto trofeo dopo 22 anni. La partita è attesissima in tutte le parti del mondo e SuperNews seguirà per voi il Live di Juventus-Real Madrid, con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale dell’evento in diretta.

Live Juventus-Real Madrid, le formazioni ufficiali

Allegri, privo di Benatia e Pjanic squalificati, opta per una linea mediana formata da Bentancur e Khedira, con l’esclusione di Matuidi. Alex Sandro viene spostato più avanti come nella partita di Londra, con l’inserimento di Asamoah, Barzagli preferito a Rugani.

Zidane schiera la stessa formazione di Cardiff, con Isco al posto di Bale dietro le due punte CR7 e Benzema.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Douglas Costa, Khedira, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Higuain.

REAL MADRID (4-3-1-2): K. Navas; Carvajal, S. Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; C. Ronaldo, Benzema.