Real Madrid-Juventus in chiaro su Canale 5 o Canale 20? Dove vedere la partita in tv e in streaming gratis

REAL MADRID-JUVENTUS SARA’ VISIBILE IN CHIARO SU CANALE 5 O CANALE 20? DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE IN TV E IN STREAMING GRATIS-Dopo l’impresa della Roma che ha eliminato ieri sera il Barcellona, oggi al Bernabeu la Juventus cerca una qualificazione che farebbe forse ancor più scalpore. Il Real Madrid parte ovviamente con i favori del pronotico dopo il 3-0 maturato otto giorni fa a Torino e forse la debaclè dei blaugrana farà da segnale d’avvertimento anche per la squadra di Zidane. La rimonta sembra davvero impossibile, ma c’è chi in casa bianconera dice di crederci, almeno a parole: Allegri ha suonato la carica, spronando i suoi ragazzi ed esortando i meno fiduciosi a non partire nemmeno per Madrid. Sarà davvero un’operazione molto complicata, ma la partita in sè è assolutamente garanzia di spettacolo. Ma dove è possibile vedere Juventus-Real Madrid? Sarà visibile in chiaro su Canale 5 o Canale 20? in questo articolo vi dimero tutto quello che c’è da sapere.

Champions League, dove vedere Real Madrid-Juventus in chiaro: Canale 5 o Canale 20? Ecco la diretta tv gratis

I presupposti per l’impresa bianconera non sono delle migliori, visto che questa sera al Santiago Bernabeu mancherà forse l’uomo più importante: Paulo Dybala. L’argentino è stato espulso nel match d’andata e salterà il ritorno dei quarti finale per squalifica. Nemmeno la rosa dei Blancos sarà al completo, visto che Zidane dovrà fare a meno dello squalificato Sergio Ramos. La partita inizierà come di consueto alle 20.45, ma dove vederla in diretta tv gratis? Real Madrid-Juventus è in chiaro su Canale 5, a differenza della gara di andata trasmessa su Canale 20. Premium ci sarà, come sempre. la possibilità di vedere Real-Juve in tv sul canale Premium Sport.

Come vedere Real Madrid-Juventus in streaming live gratis

Quella del Bernabeu sarà una sfida imperdibile, ma non tutti avranno la possibilità di seguirla comodamente dal proprio televisore. Per vedere Real Madrid-Juventus in streaming live gratis basta sintonizzarsi sul sito www.mediaset.it, mentre gli abbonati della pay-tv di Cologno Monzese potranno usufruire del servizio di Premium Play.