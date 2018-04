Real Madrid – Juventus: Higuain con Mandzukic in attacco, Casemiro difensore centrale

Real Madrid – Juventus. A due giorni dal match di ritorno di Champions League al Bernabeu, i due allenatori, Allegri e Zidane sono alle prese con i rispettivi problemi di formazione.

La Juventus che deve rimontare lo 0-3 dell’andata, sarà priva di Paulo Dybala espulso per doppia ammonizione nel match di una settimana fa. Per fronteggiare l’assenza del fuoriclasse argentino, autore di una tripletta con il Benevento, Allegri sembra orientato a schierare la squadra con il 4-4-2 con Higuain affiancato da Mandzukic. In alternativa 4-3-3, con l’ex Napoli al centro dell’attacco e Douglas Costa e Cuadrado sugli esterni. In difesa, rientra Chiellini mentre De Sciglio potrebbe essere di nuovo preferito a Lichtsteiner. In mediana torna Pjanic dopo la squalifica dell’andata.

Emergenza in difesa per il Real Madrid. Alla stregua di Dybala anche Sergio Ramos salterà il match di mercoledì per l’ammonizione con diffida rimediata a Torino. Per sostituirlo, Zidane proverà a recuperare Nacho, ancora acciaccato dopo l’infortunio subito con il Las Palmas. Qualora quest’ultimo non dovesse farcela, non è da escludere l’arretramento di Casemiro tra i quattro di difesa con Varane, Carvajal e Marcelo. In dubbio anche Lucas Vazquez. L’attaccante, subentrato nella ripresa all’andata, oggi si è allenato a parte per un problema alla caviglia.