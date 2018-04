Real Madrid-Juventus in diretta tv e in streaming gratis, dove vedere il match di Champions League, oggi 11 Aprile

Mancano poche ore alla super sfida di Champions League tra Real Madrid e Juventus. Questa sera, alle 20.45, allo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola, i bianconeri saranno chiamati ad una sfida ai limiti del miracoloso: ribaltare lo 0-3 di otto giorni fa all’Allianz Stadium, dove è stato applaudito un mostro sacro come Cristiano Ronaldo per l’eurogol in rovesciata che ha sostanzialmente dato inizio all’incubo della squadra di Allegri in questa campagna continentale. I campioni d’Italia devono fare almeno tre reti senza subirne per iniziare a mettere paura ai blancos e tirare la sfida fino ai tempi supplementari. Per ogni gol incassato, la Juventus dovrà vincere con altri tre di scarto per accedere alle semifinali di Champions League.

Max Allegri non potrà contare su Paulo Dybala, espulso nella partita d’andata, e sugli acciaccati Barzagli e Bernardeschi. Nonostante la necessità di andare alla ricerca di almeno 3 gol, l’allenatore della Juventus sembra orientato a giocare con il più prudente 4-3-3, schierando tra i pali ovviamente Gigi Buffon, che potrebbe questa sera spendere la sua ultima apparizione in carriera in Champions League. Davanti al capitano della Vecchia Signora spazio al quartetto difensivo formato da De Sciglio (in ballottaggio con Lichtsteiner), Benatia, Chiellini e Alex Sandro. La cerniera di centrocampo potrà contare sul ritorno del suo metronomo Miralem Pjanic, che a Torino era assente per squalifica, coadiuvato da Khedira e Matuidi. In avanti ci saranno certamente Gonzalo Higuain e Douglas Costa insieme ad uno tra Cuadrado e Mandzukic.

Anche il Real Madrid di Zinedine Zidane non potrà contare sulla rosa al completo, e se i problemi della Juve riguardano più il reparto avanzato, le merengues dovranno rinunciare allo squalificato Sergio Ramos e all’infortunato Nacho Fernandez, senza dimenticare gli acciacchi del giovane centrale difensivo Jesus Vallejo. Se quest’ultimo non recupererà non è da escludere l’arretramento di Casemiro nella retroguardia formata poi da Keylor Navas, Carvajal, Varane e Marcelo. A centrocampo Kroos e Modric potrebbero essere affiancati da Isco nel ruolo di mezz’ala, mentre in avanti ci saranno ovviamente Cristiano Ronaldo e Benzema insieme con Marcos Asensio.

DOVE VEDERE REAL MADRID-JUVENTUS IN TV E IN STREAMING

Anche questa sera, la sfida di Champions League tra i blancos e i bianconeri sarà visibile in chiaro: infatti Mediaset ha deciso di rinnovare l’appuntamento, dopo l’esordio di Canale 20 dove è andata in onda la sfida della scorsa settimana, e di trasmettere questo importante match europeo su Canale 5. Ovviamente gli abbonati a Mediaset Premium potranno comunque vedere la partita su Premium Sport e Premium Sport HD. E sarà attivo anche il servizio streaming per PC, tablet e smartphone di Premium Play.

L’arbitro di questa partita sarà l’inglese Michael Oliver, affiancato dai connazionali Stuart Burt e Simon Bennet come guardalinee, Lee Beets come quarto d’uomo e Martin Atkinson e Andre Marriner come giudici di porta. Un solo precedente con il fischietto britannico per la Juventus, a Torino nella fase a gironi di questa Champions League, quando i bianconeri ebbero ragione in rimonta dello Sporting Lisbona vincendo per 2-1 una partita che si era messa sui binari complicati sin dall’inizio.