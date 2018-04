Real Madrid-Juventus, rigore al 93′ di Benatia su Lucas Vazquez: la moviola (FOTO e VIDEO)

Real Madrid-Juventus finisce come forse peggio non si potrebbe per i bianconeri e per il calcio italiano. Il rigore al 93′ fischiato a Lucas Vazquez per l’intervento in area di Benatia ha regalato ai Blancos di segnare con Cristiano Ronaldo il gol che ha deciso la qualificazione. Ma è stato corretto fischiare la massima punizione? E’ stata giusta la decisione dell’arbitro? Vediamo la moviola di Real Madrid-Juventus con la foto e il video dell’episodio.

La Juventus è arrivata ad un passo dal compiere un impresa straordinaria, forse ancor più epica di quella che invece aveva portato a termine la Roma 24 ore prima. La doppietta di Mandzukic e il gol di Matuidi aveva, contro ogni pronostico, ribaltato lo 0-3 dell’andata e riequilibrato le sorti della doppia sfida. Ma al 93′ l’arbitro inglese Michael Oliver reputa da rigore l’intervento, a dire il vero un pò scomposto, di Benatia su Lucas Vazquez. Tra le veementi polemiche il fischietto britannico non esita ad indicare il dischetto e ad espellere Buffon per le eccessive proteste. E’ giusto dare il calcio di rigore? Ecco la moviola di Real Madrid-Juventus ed il video del fallo.

L’intervento del difensore marocchino non è sicuramente pulito, ma quello che più interessa gli esperi di moviola è capire se tocca il pallone o l’avversario. Benatia sembra appoggiarsi leggermente con le braccia sul madridista, ma la sua gamba si allunga alla ricerca del pallone. Questa foto potrebbe toglierci qualche dubbio: a voi lettori l’ardua sentenza.