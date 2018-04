Real Madrid – Juventus, rissa negli spogliatoi. Marcelo il colpevole?

Gli strascichi velenosi della gara del Bernabeu non prevedono nulla di buono per entrambe le squadre.

Una serataccia (principalmente per i bianconeri) che sembra destinata a durare, quindi, e si profilano all’orizzonte pesanti squalifiche da parte della Uefa per la maxi-rissa scoppiata nel tunnel che conduce negli spogliatoi.

Secondo la ricostruzione della stampa spagnola, alcuni giocatori della Juve si sarebbero avvicinati all’arbitro Oliver per chiedere conto del rigore per il dubbio contatto tra Benatia e Vazquez e concesso a 30″ dalla fine, l’episodio chiave dell’intera gara che ha fatto letteralmente infuriare la formazione di Allegri (Buffon su tutti, che rimedia anche il rosso per proteste).

A quel punto, cosa sia esattamente successo non è ancora del tutto chiaro e da alcune indiscrezioni pare che a innescare la miccia del già incandescente clima post partita siano state le provocazioni del terzino brasiliano dei Blancos Marcelo.

Solo l’intervento di Sergio Ramos (che rischia tantissimo anche lui in chiave semifinali dato che non avrebbe dovuto essere lì perché squalificato) e della Polizia spagnola sono riusciti a riportare la calma tra i giocatori e ad evitare il peggio.

La mano pesante della Uefa è comunque in agguato, in particolare per la squadra bianconera: i gesti di Chiellini in campo e le dichiarazioni forti di Buffon nel post partita non passeranno sicuramente inosservati.