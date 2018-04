Roma-Barcellona, l’urlo di Zampa. Un’impresa memorabile. E’ stata una notte di sogni, di coppe e di campioni all’Olimpico. La Roma abbatte il Barcellona per 3-0 e si qualifica per le semifinali di Champions League. Un traguardo che mancava 34 anni per i giallorossi. Una gara perfetta con Eusebio Di Francesco che ha azzeccato tutte le mosse. La difesa a tre, Florenzi-Kolarov alti e Schick-Dzeko in avanti. Il centravanti bosniaco è stato il protagonista della serata. L’ex Manchester City ha segnato il primo gol e si è poi procurato il rigore del 2-0 realizzato poi da De Rossi. Il Barcellona è stato cancellato dal campo, così come Messi. Il fuoriclasse argentino non ha mai toccato palla, facendosi anche ammonire per un fallo su Kolarov.

Roma-Barcellona, miracolo giallorosso

La Roma è tra le prime quattro d‘Europa. I giallorossi hanno mandato in visibilio i 70mila dell’Olimpico che hanno stentato a credere ai loro occhi. L’urlo più grande c’è stato chiaramente al gol di Manolas, arrivato a otto minuti dalla fine. In tribuna stampa c’è stato il solito show di Carlo Zampa. Il telecronista-tifoso ha scatenato la sua ugola al gol del difensore greco, quasi incredulo. Il popolo giallorosso credeva fortemente nell’impresa, nonostante il pesante punteggio dell’andata. Il Barcellona ha confermato i suoi problemi fuori casa, già palesati nel turno precedente contro il Chelsea di Antonio Conte. Il sogno giallorosso continua, venerdì appuntamento con l’urna di Nyon per il sorteggio delle semifinali. Poi domenica il derby con la Lazio. Ma stanotte la parte romanista della capitale vuole solo festeggiare. Più che giustamente.

Ecco il video del gol di Manolas con la telecronaca di Carlo Zampa: