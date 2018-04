Roma-Liverpool, domani la vendita libera: gente in fila già dalla notte di ieri, la situazione

Attesa spasmodica nella Capitale per il via alla vendita libera dei tagliandi per Roma-Liverpool, semifinale di ritorno della Champions League. Nonostante oggi sia l’ultimo giorno di prelazione per gli abbonati alle tre gare del girone di Champions e per gli abbonati in campionato (c’è tempo fino alle 23.59) molti tifosi si sono messi in fila già da questa notte per accaparrarsi il prezioso tagliando. Dovrebbero essere poco più di 30 mila i biglietti rimasti per l’ultima fase di vendita, considerando che fino a ieri i tagliandi strappati in prelazione erano stati circa 21 mila ma che, come detto sopra, c’è ancora un’altra giornata per gli abbonati per confermare il proprio posto.

Roma-Liverpool, file già dalla notte- E’ la partita più attesa a Roma, almeno in ambito europeo, da trentaquattro anni a questa parte ed il pubblico giallorosso sta rispondendo presente già un giorno e mezzo prima dell’apertura ufficiale della vendita libera: come detto, molta gente si è riversata davanti agli AS Roma store nella notte, autogestendo in maniera tranquilla la fila, che ovviamente aumenterà con il passar delle ore, con appelli e contro appelli ogni quattro o sei ore. Contro il Barcellona si è registrato il sold-out dopo otto ore dal via della vendita libera, è plausibile pensare che per Roma-Liverpool i tagliandi verranno esauriti in minor tempo. Chi non potrà o non vorrà mettersi in fila proverà ad acquistare i tagliandi attraverso il sito ufficiale giallorosso, anche se il rischio che la fila virtuale duri più di quelle reale c’è, come dimostrato anche per il match con il Barcellona.

Roma-Liverpool, i prezzi dei biglietti in vendita libera- La vendita libera inizierà domani alle ore 10. Le due curve (la Sud è già in esaurimento) costeranno 65 euro, mentre i distinti avranno un costo di 85 euro. La Tribuna Tevere costerà 140 euro, mentre il parterre della stessa tribuna 120 euro. La tribuna Monte Mario e la tribuna Monte Mario Top avranno un costo rispettivamente di 160 e 200 euro. Infine il tagliando per i disabili o invalidi al 100% più accompagnatore avrà un costo di 70 euro.