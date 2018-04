Che la febbre da Champions League per i tifosi giallorossi fosse altissima già si sapeva, ma la vendita dei tagliandi per il match del 2 maggio, valevole per la semifinale di ritorno del massimo torneo continentale per club, sta andando oltre le aspettative. Ad oggi sono già stati staccati circa 21mila biglietti e la vendita libera non è ancora iniziata. Si prevede un Olimpico di nuovo stracolmo, esattamente come capitò nei quarti di finale contro il Barcellona. Ecco tutte le novità riguardanti questo tema.

ROMA-LIVERPOOL, VENDITA LIBERA DA MERCOLEDI – Come accennato, gli abbonati stanno usufruendo della possibilità di acquistare il biglietto prima del “normale” tifoso. Ad oggi 21mila tagliandi sono stati già venduti e le previsioni sono delle più rosee. I possessori di un abbonamento, che sia questo per il campionato o per la Champions League, potranno pre-acquistare il loro posto fino alle 23.59 di martedì 17 aprile. Dal mercoledì successivo alle ore 10 tutti i biglietti invenduti verranno rilasciati in forma di vendita libera.

ROMA-LIVERPOOL, PREZZI PER ABBONATI E VENDITA LIBERA – Fino a martedì alle 23.59 l’abbonato potrà acquistare il proprio biglietto in Curva al prezzo di 35 euro, quello in Distinti per 50 e quello in tribuna per 85. Questo per privilegiare chi segue la squadra giallorossa ogni settimana allo stadio. In fase di vendita libera il costo lieviterà sensibilmente e gli ingressi in Curva potranno essere acquistati per 65 euro, i Distinti per 85, la Tribuna Tevere per 140 e la Monte Mario per 160. Nonostante tutto, questi prezzi rimangono tra i più bassi in Europa per una sfida di questo livello e i tifosi stanno rispondendo alla grande: nessuno vuole perdere il grande appuntamento.

ROMA-LIVERPOOL, CURVE IN ESAURIMENTO – I tifosi giallorossi, che stanno attendendo con impazienza l’arrivo del mercoledì per fare la fila ed acquistare il proprio biglietto in fase di vendita libera, non saranno certo felici di sapere che la Curva Sud è praticamente esaurita. Prosegue bene, invece, la prelazione in Curva Nord, visto lo spostamento di alcuni abbonati, costretti a virare sul settore in genere riservato ai tifosi della Lazio, a causa dell’elevata richiesta. Ancora ampiamente disponibili i ticket per i Distinti e per le due Tribune.

ROMA-LIVERPOOL, BIGLIETTI ONLINE GIA’ A PREZZO QUADRUPLO – Se si effettua una veloce ricerca su Internet, si potrà notare che alcuni tagliandi per la super-sfida del 2 maggio sono già stati rimessi in vendita. Sul sito Mywayticket.it, infatti, alcuni biglietti possono essere acquistati, ma a prezzo quadruplo rispetto a quello dei Roma Store.

ROMA-LIVERPOOL, LA UEFA RISPONDE AI TIFOSI DELLA LAZIO – Poco dopo il sorteggio, i tifosi della Lazio avevano messo in atto una polemica sul sorteggio delle semifinali di Champions. Questa si basava sul fatto che la Roma aveva già inserito nel suo database la sfida tra Roma e Liverpool poco prima dell’esito dell’urna di Nyon. L’accusa è stata quella di un sorteggio pilotato, ma la UEFA ha risposto così: “L’accusa è completamente assurda. La Roma ci aveva contattati per riferire di un problema nel loro sistema di ticketing online mentre stava effettuando il test per la biglietteria”.