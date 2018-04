Scommesse sportive: il 3-0 della Roma contro il Barcellona vale 60 volte la posta.

Impossibile o almeno per i quotisti dei maggiori siti di scommesse, il secco 3-0 della squadra di mister Di Francesco, alla vigilia di quella che viene vista da tutti come la solita passeggiata sul campo della squadra originaria della Catalogna. Questo risultato, che ricordiamo permetterebbe alla squadra capitolina di passare il turno, viene pensato come semplice follia dagli stessi tifosi giallorossi ma non da tutti vedendo la percentuale degli scommettitori che hanno deciso di puntare, forse per scaramanzia o forse no, sull’esito 3-0 in favore della stessa aggirarsi intorno al 4. Impensabile a quanto pare anche la semplice vittoria sulla squadra di Lionel Messi che viene pagata a 5,15 (Giocata però con una buon 18%); Più probabile ma nemmeno tanto, guardando lo stesso 24%, la divisione della posta in gioco da parte delle due squadre, quotata a 4,00. Molto più gettonata e sicuramente molto probabile è la vittoria blaugrana che, non perde da gennaio, a 1,65 (Scommessa che vede i favori del betting, visto che è stata scomessa dal 58% dei giocatori). Stesso risultato o anche peggio in termini di quote, vale per il semplice passeggio del turno, che vedono la squadra di Ernesto Valverde, essere quotata a 1,01 ritenuta dal mondo delle scommesse sportive una quota troppa banale per essere giocata ma soprattutto messa nel palinsesto delle quote

.