Tutti i numeri dell’impresa della Roma in Champions League

L’impresa titanica della Roma in Champions League è figlia di una stagione europea finora quasi perfetta, che ha visto i giallorossi arrivare primi nel loro girone davanti a Chelsea e Atletico Madrid e ribaltare due volte le sconfitte rimediate all’andata agli ottavi e ai quarti contro Shakhtar e Barcellona. Una rimonta che ha dell’incredibile, quella di rimontare 3 o più gol subiti nella gara d’andata, accaduta soltanto due altre volte nella storia del torneo: nel 2003/04 quando il Deportivo eliminò il Milan ai quarti e lo scorso anno quando gli stessi blaugrana eliminarono il Psg con un clamoroso 6-1 (dopo il 4-0 dell’andata).

La squadra di Di Francesco infatti si è dimostrata imbattibile in casa, dove ha concesso soltanto un pari alla squadra di Simeone e ha battuto tutte le sue avversarie senza mai subire un gol all’Olimpico (unica squadra a mantenere la porta inviolata in casa in questa annata).

La Roma inoltre ha riscoperto la forza dell’intero collettivo trovando la via del gol in Champions con 7 marcatori diversi (Manolas, Dzeko, Kolarov, El Shaarawy, Perotti, Under, De Rossi), ed è riuscita a scardinare quella che fino a ieri era la difesa meno battuta di tutta la competizione: i blaugrana fino al ritorno dei quarti avevano subito soltanto 3 gol (appena 1 nel girone), mentre in una sola serata hanno incassato lo stesso numero di reti subite in nove gare.

A trascinare la squadra ci ha pensato soprattutto Edin Dzeko: il bosniaco in Europa ha siglato 6 gol e fornito 3 assist, risultando determinante nelle sfide ad eliminazione diretta, siglando il gol dell’1-0 nel ritorno contro gli ucraini dello Shakhtar e le due reti messe a segno tra andata e ritorno che alla fine si sono rivelate utili per eliminare la squadra di Valverde e tornare tra le prime quattro squadre d’Europa a 34 anni di distanza dall’ultima volta nel 1983/84.