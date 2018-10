Inter, tweet a Messi: “Dispiaciuti di non poterti affrontare in Champions”. L’argentino out per frattura al braccio.

L’FC Internazionale, attraverso il suo profilo Twitter direttamente in lingua spagnola, ha voluto inviare il proprio messaggio “di buona guarigione”, di sostegno e forte dispiacere per quanto riguarda il suo infortunio ( frattura del radio ) accaduto durante la partita contro il Siviglia di ieri a Leo Messi. Dispiacere perchè?

Perchè è ovvio che non potrà affrontare la partita di andata di Champions contro l’Inter, che si disputerà mercoledì 24 Ottobre 2018.

Il tweet diceva: “Ci dispiace per il tuo infortunio e per il fatto di non poterti affrontare nei prossimi giorni. E’ sempre un onore giocare contro i migliori”.

Palese che, nonostante la non convocazione di Malcom per bene quattro partite, l’infortunio di Messi apre, anzi spalanca le porte al ventunenne brasiliano, che tra l’altro durante il calciomercato era nel mirino della società nerazzurra. E chi ci dice che nella prossima sessione di calciomercato non entri ufficialmente a far parte della rosa interista?

L’Inter ha come obbiettivo la terza vittoria consecutiva in Champions e sembrerebbe che il “destino” sia dalla sua parte per il raggiungimento di questo scopo, che è fondamentale per l’emotività della squadra. Possiamo infatti sottolineare come la vittoria contro il Tottenham, abbia fatto uscire quel tocco di aggressività di cui la squadra di Luciano Spalletti aveva ed ha sempre bisogno.

E’ grande l’attesa al Camp Nou, chi raggiungerà i 9 punti del girone?