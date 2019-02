Manolas, Roma in ansia: addio Lazio e a rischio con il Porto

Manolas e la sua caviglia gonfia. La Roma prega, da Eusebio Di Francesco ai tifosi giallorossi.

Il difensore greco ha rimediato una distorsione alla caviglia nella gara di sabato sera, al Benito Stirpe di Frosinone: «Anche altre volte Manolas è uscito dal campo e poi ha recuperato velocemente… Ma stavolta sembra una cosa seria, la sua caviglia si è girata ed è gonfia. Nel giro di 48 ore faremo degli esami strumentali. Speriamo di riaverlo presto a disposizione».

Queste le parole del tecnico capitolino, che ha aggiunto, in vista dei prossimi impegni della sua squadra: «Servirà un’altra Roma sabato prossimo. Non possiamo permetterci una partita così se vogliamo battere la Lazio».

Monalas-out è più di una semplice grana per la Roma: il difensore centrale è una delle poche certezze dello scacchiere difensivo impostato da Di Francesco, che in questa stagione ha destato più di qualche perplessità in termini di sicurezza ed affidabilità; dunque, la sua assenza in gare come quella del derby e nel ritorno di Champions contro il Porto, potrebbe essere determinante ai fini del risultato e del passaggio del turno.

Fazio, Marcano, e Jesus le alternative a Manolas: non molto a disposizione di Di Francesco, che ha già testato una condizione non ottimale del suo reparto arretrato; ma di necessità dovrà fare virtù e, per questo, l’opzione di un’arretramento di De Rossi sulla linea difensiva non appare un’idea poi così peregrina.