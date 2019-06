Tottenham-Liverpool, chi alzerà la coppa? Finale della Champions League 2018/2019. Alle ore 21, allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, scenderanno in campo il Tottenham di Mauricio Pochettino e il Liverpool di Jurgen Klopp. Una finale tutta inglese, come nel 2008 quando giocarono Chelsea e Manchester United. Gli Spurs hanno eliminato sul loro percorso verso la finale il Borussia Dortmund agli ottavi di finale, il Manchester City ai quarti e l’Ajax in semifinale. Il Liverpool invece ha fatto fuori Bayern Monaco, Porto e Barcellona. Per i Reds si tratta della seconda finale consecutiva di Champions League, l’anno passato furono sconfitti dal Real Madrid. Prima finale per Pochettino, terza per Klopp. Nessuno dei due ha vinto ancora la Champions League. Si gioca in partita unica, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al 90′.

Tottenham-Liverpool, le probabili formazioni. QUI TOTTENHAM – Con Kane a mezzo servizio, Pochettino si è affidato a Son e a Lucas, ma a quanto pare il brasiliano che ha tolto le castagne dal fuoco contro l‘Ajax potrebbe partire dalla panchina. In porta confermato Lloris, difesa a quattro composta da Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose. In mediana spazio a Winks e Sissoko, con Eriksen, Alli e Son sulla trequarti. L’unico dubbio rimane Kane, che non gioca da più di un mese. L’attaccante inglese è a Madrid e se starà bene giocherà dal primo minuto, ma i dubbi saranno sciolti soltanto a pochi minuti dall’inizio della sfida. QUI LIVERPOOL – Per questo derby inglese Klopp dovrà fare a meno di Keïta, mentre Firmino è in dubbio. Se starà bene giocherà lui dal primo minuto, l’eventuale alternativa verrà scelta nelle prossime ore. Solito 4-3-3 con Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson a protezione di Alisson. In mediana spazio ad Henderson, vero equilibratore di questa squadra, con Fabinho e Wijnaldum favoriti per una maglia. In attacco non si cambia: Salah, Firmino e Manè guideranno l’attacco in questa finale di Champions League. (Fonte:Tuttomercatoweb.com)

Tottenham-Liverpool, come seguire il match in tv e streaming

Tottenham-Liverpool, info diretta televisiva e streaming. La finale della Champions League 2018/2019 verrà trasmessa da Sky, su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky e 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 di Sky) e Sky Sport 251. Il match saràò visibile anche in streaming con il servizio Sky Go, dedicato agli abbonati Sky e fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. La finale tutta inglese sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 sul digitale terrestre e in streaming sul sito Raiplay.it.

Tottenham-Liverpool, i precedenti. In questa stagione le due squadre si sono affrontate due volte in Premier League. Il 15 settembre scorso vittoria esterna del Liverpool per 2-1 con reti di Wijnaldum e Firmino, di Lamela il gol della bandiera del Tottenham. I Reds si sono ripetuti anche ad Anfield Road, al ritorno. Un altro 2-1:vantaggio Liverpool con Firmino, pareggio di Lucas e autogol decisivo al 90′ di Alderweireld per gli uomini di Klopp. Sarà la sesta Champions League per il Liverpool o la prima per il Tottenham? Lo scopriremo questa sera sotto il cielo spagnolo di Madrid. Calcio d’inizio in programma alle ore 21.