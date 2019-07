Champions League 2019-20: il programma completo del 1° turno preliminare

Tra oggi e domani inizierà il primo turno preliminare di Champions League che vedrà in campo 32 squadre che si affronteranno in match di andata e ritorno (la prossima settimana).

Tra le sedici partite in programma sicuramente ce ne sono alcune che sono interessanti considerato che stiamo solamente all’inizio della stagione come Sarajevo-Celtic, Astana-Cluj e Partizani Tirana-Qarabag, dove in quest’ultimo match siederà sulla blasonata panchina albanese l’ex allenatore del Vicenza Franco Lerda. Da segnalare anche la Stella Rossa Belgrado campione d’Europa nella stagione 1990-91 che sarà impegnata in Lituania sul campo del Suduva, mentre il Rosenborg andranno a giocare in casa dei semiprofessionisti irlandesi del Linfield.

Il secondo turno preliminare si giocherà il 23-24 luglio (andata) e il 30-31 luglio (ritorno), mentre il terzo turno il 6-7 agosto (andata) e il 13 agosto (ritorno); infine gli spareggi che decreteranno le ultime dieci squadre che prenderanno parte alla fase a gironi saranno disputati il 20-21 agosto e il 27-28 agosto.

Champions League, programma del 1° turno preliminare

ore 15 Astana-Cluj

ore 16 Ararat-Aik Stoccolma

ore 18 HJK Helsinki-HB Torshavn

ore 18 Kalju-Shkendija

ore 19.45 Sarajevo-Celtic Glasgow

ore 20 The New Saints-Feronikeli

ore 20 Dudelange-Valletta

ore 20 Suduva-Stella Rossa Belgrado

Mercoledì 10 luglio 2019

17.30 Partizani Tirana-Qarabag

ore 19 Bate Borisov-Piast

ore 19 Sheriff-Saburtalo

ore 20 Ferencvaros-Ludogorets

ore 20.15 Slovan Bratislava-Sutjeska

ore 20.45 Dundalk-Riga

ore 20.45 Linfield-Rosenborg

ore 22 Valur-Maribor