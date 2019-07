Champions League, risultati e marcatori dei match di andata del 2° turno preliminare: Celtic a valanga, Maribor di misura

Tra oggi e domani scenderanno in campo le 24 squadre rimaste in lizza per entrare nella fase a gironi della Champions League 2019-20; dei dodici in match in programma del secondo turno preliminare spiccano i due del “percorso piazzato” ovvero PSV-Basilea e Viktoria Plzen-Olympiakos che faranno tutte e quattro il loro esordio in questa stagione.

La vincente tra olandese e svizzeri nel terzo turno incontrerà i turchi dell’Istanbul Basaksehir, mentre chi avrà la meglio tra cechi e greci giocherà contro la più abbordabile LASK Linz, squadra austriaca.

Per quanto riguarda il “percorso campioni” ci sono alcuni match che teoricamente sembrano essere molto equilibrati come Bate Borisov-Rosenborg, CFR Cluj-Maccabi Tel Aviv e Maribor-AIK Stoccolma; più facile almeno sull carta le gare di Celtic Glasgow e Stella Rossa Belgrado che incontreranno rispettivamente gli estoni del Nomme Kalju e i finlandesi de KJH Helsinki.

I match di ritorno sono in programma tra martedì 30 e mercoledì 30 luglio.

Champions League, risultati e marcatori del 2° turno preliminare

PERCORSO CAMPIONI

CFR Cluj (ROU) – Maccabi Tel Aviv (ISR) 1-0 Omrani 22′



BATE Borisov (BLR) – Rosenborg (NOR) oggi ore 19



The New Saints (WAL) – Copenaghen (DEN) 0-2 Sotiriou 18′, Skov 61′ rig.

Ferencvaros (HUN) – Valletta (MLT) 3-1 Bonello 19′ aut. (F), Lanzafame 36′ rig., 59′ (F), Messias 85′ (V)

Dundalk (IRL) – Qarabag (AZE) 1-1 Madatov 4′ (Q), Hoban 78′ (D)



Sheriff Tiraspol (MDA) – Dinamo Zagabria (CRO) 0-2 Orsic 67′, Petkovic 78′ rig.

Celtic (SCO) – Nõmme Kalju (EST) 5-0 Ajer 36′, Christie 44′ rig., 65′, Griffiths 45+3, McGregor 77′



Stella Rossa (SRB) – HJK Helsinki (FIN) 2-0 Boakye 26′ , Pavkov 90′



Sutjeska (MNE) – APOEL (CYP) 0-1 De Vincenti 42′ rig.

Maribor (SVN) – AIK (SWE) 2-1 Kronaveter 6′ (M), Goitom 28′ (A), Ivkovic 38′ (M)

PERCORSO PIAZZATE

Viktoria Plzen (CZE) – Olympiacos (GRE) 0-0



PSV Eindhoven (NED) – Basilea (SUI) 3-2 Bangna 14′ (P), Ajeti 45’+1 (B), Alderete 79′ (B), Lammers ’89 (P), Malen 90+2 (P)