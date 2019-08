Champions League: il programma completo del ritorno del 3° turno preliminare

Martedì 13 agosto sono in programma tutti i match di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League che vede in lizza ancora venti squadre: le dieci che si qualificheranno giocheranno i playoff nell’ultima decade di agosto che decreteranno le cinque squadre che andranno a disputare la fase a gironi della competizione più importante d’Europa insieme alle ventisette squadre già qualificate.

Alcune gare sono ancora in bilico mentre altre sembrano dal destino già segnato visti i risultati della scorsa settimana come il Rosenborg che è riuscito ad espugnare il campo del Maribor per 3-1 e del Qarabag che ha vinto 2-1 a Nicosia contro l’APOEL. Gli austriaci del LASK Linz vera sorpresa di questo terzo turno partono dal 2-1 di Basilea, mentre il Porto dall’1-0 di Krasnodar e davanti ai loro tifosi hanno ottime possibilità di qualificazione, cosiccome l’Olympiakos che ha vinto sul campo di Istanbul del Basaksehir sempre per 1-0.

Le altre sfide non vedono un favorito alla vigilia: Stella Rossa e Dinamo Zagabria che nei match di andata hanno pareggiato in casa per 1-1 rispettivamente contro Copenaghen e Ferencvaros, devono cercare la vittoria o un pareggio dal 2-2 in su; la Dinamo Kiev deve rimontare l’1-o di Bruges, mentre il Celtic dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Cluj può permettersi anche un pareggio a reti bianche; infine la sorpresa della stagione scorsa, ovvero l’Ajax, ospiterà ad Amsterdam il Paok forte del 2-2 di Salonicco ma dovrà fare attenzione visto come si è conclusa la sua Champions League nel maggio scorso.

Champions League, programma ritorno 3° turno preliminare

Martedì 13 agosto

Qarabag-APOEL ore 18.30 (and. 2-1)

Rosenborg-Maribor ore 19 (3-1)

Dinamo Kiev-Bruges ore 19.30 (0-1)

Copenaghen-Stella Rossa ore 20 (1-1)

Ferencvaros-Dinamo Zagabria ore 20 (1-1)

Ajax-Paok ore 20.30 (2-2)

Olympiakos-Basaksehir Istanbul ore 20.30 (1-0)

LASK-Basilea ore 20.30 (2-1)

Celtic- CFR Cluj ore 20.45 (1-1)

Porto-Krasnodar ore 21 (1-0)