Champions League, risultati ritorno playoff: si qualificano Olympiakos, Dinamo Zagabria e Stella Rossa

Tra oggi e domani si disputeranno i sei match di andata dei playoff di Champions League che decreteranno le squadre che parteciperanno alla fase a gironi con inizio martedì 17 e mercoledì 18 settembre.

Nei match odierni l’Ajax grande protagonista della scorsa edizione sarà impegnata sul campo dell’Apoel Nicosia con i lancieri ovviamente grande favoriti per il passaggio del turno anche se dovranno fare molta attenzione perchè il calcio cipriota in questi ultimi anni è in grande ascesa e la squadra allenata dall’ex giocatore della Lazio Thomas Doll, nel turno precedente è riuscita a ribaltare la sconfitta interna per 2-1 contro il Qarabag andando a vincere 2-0 in Azerbaijan. Il neo tecnico tedesco è stato ingaggiato dopo l’esonero di Paolo Tramezzani avvenuto dopo la sconfitta interna contro gli azeri.

Sulla carta gli altri due incontri sembrano molto equilibrati: i romeni del Cluj che hanno eliminato il Celtic, ospitano i ceci dello Slavia Praga che erano già qualificati di diritto ai playoff; mentre la sorpresa austriaca del LASK Linz capace di eliminare il favorito Basilea vincendo 2-1 l’andata e 3-1 il ritorno, giocherà davanti al proprio pubblico sfidando i belgi del Bruges.

Domani in campo Young Boys-Stella Rossa con gli svizzeri già qualificati di diritto come lo Slavia Praga che dovranno cercare di fare risultato in casa, visto che la trasferta di Belgrado non sarà propriamente delle più facili; gara molto incerta tra Olympiakos-Krasnodar con quest’ultimi che nel turno precedente hanno eliminato a sorpresa il Porto ribaltando lo 0-1 casalingo con un incredibile 2-3 in terra lusitana. Concluderà questa due giorni di Champions League, la sfida Dinamo Zagabria-Rosenborg che partirà senza una vera favorita ma con i norvegesi che hanno il vantaggio di stare nel pieno della stagione dopo la lunga pausa invernale.

Il ritorno delle sei gare si giocherà la settimana prossima (27-28 agosto) ricordando che giovedì 30 si svolgeranno i sorteggi degli otto gironi a Montecarlo.

Champions League, risultati andata playoff

Martedì 20 agosto ore 21

APOEL Nicosia – Ajax 0-0

Cluj – Slavia Praga 0-1 Masopust 28′

LASK Linz– Bruges 0-1 Vanaken 10′ rig.



Mercoledì 21 agosto ore 21

Dinamo Zagabria – Rosenborg 2-0 Petkovic 8 rig., Orsic 28′

Young Boys – Stella Rossa 2-2 Assale 7′ (YB), Degenek 18′ (SR), Garcia 46′ (SR), Hoarau 76′ rig. (YB)

Olympiacos Pireo – Krasnodar 4-0 Guerrero Martin 30′, Randelovic 78, 85, Podence 89′

Champions League, programma ritorno playoff

(In neretto le qualificate)

martedì 27 agosto

Ore 21.00 Krasnodar – Olympiacos 1-2 Utkin 10′ (K), El-Arabi 11′, 47′ (O)

Ore 21.00 Rosenborg – Dinamo Zagabria 1-1 David 11′ (R), Gojak 71′ (DZ)

Ore 21.00 Stella Rossa – Young Boys 1-1 Vukanovic 59′ (SR), Ben Nabouhane 81′ (YB)

mercoledì 28 agosto

Ore 21.00 Ajax – APOEL Nicosia ( Sky Sport Football 203 e Sky Sport 252)

Ore 21.00 Bruges – LASK Linz ( Sky Sport 254)

Ore 21.00 Slavia Praga – Cluj (Sky Sport Collection 205 e Sky Sport 253)

Ore 21.00 Diretta Gol (Sky Sport Uno 201 e Sky Sport 251)