Calcio, Champions League: i risultati dei match di oggi 18 settembre

Dopo i primi otto match disputati ieri sera, oggi la Champions League vedrà giocare le altre otto gare (gironi A-B-C-D) per terminerà così gli incontri del primo turno della fase a gironi. Ora andiamo a vedere il programma dei match odierni.

Champions League: la presentazione dei match del 18/09

Senza dubbio il match clou dei match odierni è quello che si giocherà tra Psg-Real Madrid con due squadre votate all’attacco e dove ci potrebbero essere parecchie reti; parecchi gli assenti in entrambe le squadre (Neymar e Mbappè tra i parigini e Isco, Modric, Marcelo e Sergio Ramos per i madrileni) ma i due tecnici i sostituti che possiedono non avranno problemi a mettere una formazione altamente competitiva.

Altra gara interessante è quella che vedrà scendere in campo Atletico Madrid-Juventus con i bianconeri del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che devono ancora trovare l’amalgama giusta, mentre i colchoneros che sabato scorso hanno perso in Liga (sul campo del Real Sociedad per 2-0) dopo le tre vittorie iniziali consecutive, vorranno prendersi la rivincita dopo la cocente eliminazione contro i campioni d’Italia negli ottavi di finale della scorsa edizione.

Debutto assoluto nella massima competizione europea per l’Atalanta grande rivelazione della scorsa Serie A, terminata con un incredibile ma meritato terzo posto; i bergamaschi saranno di scena a Zagabria contro la Dinamo in una gara non impossibile e iniziare subito con un risultato positivo sarebbe ottimo per la formazione di mister Gian Piero Gasperini. In campo i vice campioni d’Europa, ovvero il Tottenham che lo scorso 1 giugno perse la finale contro il Liverpool per 2-0, gli Spurs giocheranno sul campo sempre molto caldo dell’Olympiakos e dovranno stare attenti perchè vincere al Pireo non è mai semplice.

Debutto anche per Bayern Monaco e Manchester City che ogni stagione partono sempre tra il lotto delle favorite, anche se poi in questi anni la manifestazione ha portato poche luci e tante ombre: i tedeschi ospiteranno la Stella Rossa, mentre gli inglesi saranno impegnati in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk remake del match dell’anno scorso sempre della fase a gironi vinta dalla squadra di Pep Guardiola per 3-0.

Chiudono il quadro di giornata due incontri che sulla carta sembrano poco interessanti ma che potrebbero essere piene di gol visto le non difese proprio eccelse e stiamo parlando di Bayer Leverkusen-Lokomotiv Mosca e Bruges-Galatasaray.

Champions League, i risultati dei match del 18/09

Olympiacos – Tottenham 2-2 Kane 26′ rig. (T), Lucas Moura 30′ (T), Podence 44′ (O), Valbuena 54′ rig. (O)

Bruges – Galatasaray 0-0

Atletico Madrid – Juventus 2-2 Cuadrado 48′ (J), Matuidi 65′ (J), Savic 70′ (A), Herrera 90′ (A) potrebbe interessarti anche Atletico Madrid-Juventus, streaming gratis e Diretta Tv Champions League