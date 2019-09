Calcio, Champions League: il programma dei match di oggi 17 settembre

Questa sera avrà inizio la Champions League con la fase a gironi con le 32 squadre qualificate divise in otto gironi da quattro e con le prime due classificate che andranno a giocarsi dopo la pausa invernale gli ottavi di finale, mentre la terza classificata “retrocederà” in Europa League, la quarta invece eliminata.

Andiamo a vedere il programma di questa sera che prevede dei match molto interessanti.

Champions League: la presentazione dei match di oggi 17/09

Il formata degli orari sarà lo stesso della scorsa stagione con due gli anticipi alle ore 18.55 e le restanti sei gare alle ore 21. I primi scendere in campo saranno Inter-Slavia Praga e Lione-Zenit. Quest’ultima dovrebbe essere una sfida all’insegna dell’equilibrio con i russi prima in classifica nel loro campionato insieme a Krasnodar e Rostov, mentre i francesi stanno avendo alcuni problemi in questo inizio di stagione con soli otto punti in cinque match.

La sfida di San Siro teoricamente dovrebbe essere abbordabile per la formazione di Antonio Conte che in campionato è prima a punteggio pieno dopo tre giornate, i cechi comunque non sono avversario da sottovalutare visto che dopo nove incontri comandano il loro campionato con 23 punti.

Negli incontri che si disputeranno alle ore 21 il match clou è sicuramente quello tra Borussia Dortmund-Barcellona che promette spettacolo visto i grandi attaccanti in campo; nell’ultima giornata i tedeschi hanno sconfitto 4-0 il Bayer Leverkusen, mentre gli spagnoli 5-2 il Valencia, quindi grande antipasto per entrambe le squadre.

Altro grande incontro si prospetta quello tra Napoli e Liverpool, quest’ultimo campione d’Europa e vincitore un mesa fa della Supercoppa Europea; sarà una rivincita per i partenopei che nella scorsa stagione perdendo nell’ultimo turno ad Anfield Road, vennero eliminati dalla fase a gironi solo per il minor numero di gol segnati vista la stessa differenza reti.

La sorpresa della scorsa competizione, ovvero l’Ajax, ospiterà i francesi del Lilla in una gara che si preannuncia molto interessante tra due squadre che giocano un bel calcio al pari di Benfica-Lipsia con i tedeschi primi in Bundesliga che sabato scorso hanno fermato sul pareggio per 1-1 il Bayern Monaco. Esordio anche per il Chelsea, reduce dalla roboante vittoria per 5-2 sul campo del Wolverhampton, che a Stanford Bridge riceverà la visita dell’ostico Valencia, formazione sempre difficile da battere. Chiude il quadro serale la gara tra Salisburgo-Genk con gli austriaci favoriti e in grande forma visto che nel torneo nazionale hanno 21 punti in sette incontri, mentre i belgi stanno deludendo con solo dieci punti nelle prime sette giornate.

Champions League, la programmazione televisiva

Martedì 17 settembre

ore 18.55: Inter-Slavia Praga su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

ore 18.55: Lione-Zenit su Sky Sport 253

ore 21.00: Ajax-Lilla su Sky Sport 256

ore 21.00: Benfica-Lipsia su Sky Sport 255

ore 21.00: Chelsea-Valencia su Sky Sport 254

ore 21.00: Dortmund-Barcellona su Sky Sport 253

ore 21.00: Napoli-Liverpool su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Canale 5 (in chiaro)

ore 21.00: Salisburgo-Genk su Sky Sport 257