Champions League: dove vedere Ajax-Lilla del 17 settembre

La Champions ricomincia questa settimana, e stasera vede il debutto della grande sorpresa della scorsa stagione: l’Ajax di Erik ten Hag capace di sfiorare la finale della massima competizione transalpina nel 2018/19.

Gli olandesi, che vantano una tradizione di prestigio in campo europeo, trascinati da de Ligt furono rimontati in casa dal Tottenham a un passo dal clamoroso traguardo della finale che manca dal lontano 1995.

Quest’anno la formazione di Amsterdam ha iniziato subito forte in campionato, ed è reduce da 3 vittorie per 4-1 di fila il che la proietta tra le favorite alla conquista del titolo domestico.

Inserito nel gruppo H della Champions affronterà alla Amsterdam Arena il Lilla che, secondo in campionato alle spalle del PSG lo scorso anno, non parte coi favori del pronostico nonostante l’andazzo positivo fin qui mostrato in campionato, con 9 punti conquistati nelle prime 5 gare di Ligue 1.

Nel medesimo girone super favorito sembra il Chelsea di Lampard, con Ajax, Lilla, e Valencia a contendersi, presumibilmente con grande equilibrio, il secondo posto disponibile agli ottavi di finale.

Dove seguire la partita: per vedere live Ajax-Lilla bisogna essere abbonati a SKY Sport che la trasmette al canale 256.

Calcio di inizio alle ore 21.00.