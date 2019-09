Dinamo Zagabria-Atalanta, serata storica per i nerazzurri. 1.a giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. Mercoledì 18 settembre, alle ore 21, scenderanno in campo la Dinamo Zagabria e l’Atalanta. Si gioca allo stadio Maksimir della capitale croata. Esordio assoluto in Champions League per i nerazzurri bergamaschi, che vivranno una serata storica. Dopo aver assaggiato l’Europa League nelle stagioni scorse, la banda Gasperini si confronta con l’Europa dei grandi. Le due squadre sono inserite nel Gruppo C, insieme a Manchester City e Shakhtar Donetsk. Le prime due classificate si qualificano per gli ottavi di finale. la terza “retrocede” in Europa League. L’Atalanta arriva al match contro la Dinamo Zagabria reduce dalla vittoria in extremis in trasferta contro il Genoa. Gli orobici hanno 6 punti in classifica, dopo tre giornate di Serie A. La Dinamo Zagabria ha giocate 7 partite del campionato croato, dove è in testa a pari merito con l’Hajduk Spalato. Nell’ultima giornata di campionato la Dinamo ha battuto per 1-0 l‘Istra 1961.

Dinamo Zagabria-Atalanta, le probabili formazioni. QUI DINAMO ZAGABRIA – Questi il possibile schieramento iniziale dei croati allenati da Bjelica, (4-4-2): Zagorac; Gavranovic, Gojak, Kadzior, Leovar, Majer, Moro, Orsic, Olmo, Pinto, Theophile. QUI ATALANTA – Spazio al confermato 3-4-1-2 con ballottaggio tra Gomez e Muriel al centro dell’attacco in compagnia di Zapata. Pronto all’esordio dal primo minuto anche Kjaer in difesa insieme a Palomino e Masiello, favorito su Toloi, non al meglio della condizione: Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata.

Dinamo Zagabria-Atalanta, come seguire il match in tv e streaming

Dinamo Zagabria-Atalanta, info streaming e tv. La Champions League 2019/2020 potrà essere seguita in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Il match, con calcio d’inizio alle 21, verrà trasmesso su Sky Sport Arena (canale 204 del telecomando Sky) e Sky Sport (canale 253). Per lo streaming c’è la possibilità di utilizzare il servizio Sky Go, gratuito per gli abbonati Sky e usufruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. L’unico precedente tra le due squadre risale al primo turno di Coppa UEFA 1990/91 quando l‘Atalanta si è qualificata per i gol in trasferta. Dopo lo 0-0 dell’andata a Bergamo, nel ritorno Boban ha portato la Dinamo in vantaggio al 54′, ma il rigore trasformato cinque minuti dopo da Evair ha qualificato la formazione italiana.