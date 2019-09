Psg-Real Madrid 3-0 (Video Highlights): una doppietta di Di Maria e una rete di Meunier affossano le Merengues

E’ finita in trionfo il debutto in Champions League del Psg che al Parco dei Principi affossa il Real Madrid per 3-0, in un match dominato in lungo e largo. Grande protagonista della serata è stato l’ex Di Maria che nel primo tempo ha segnato una doppietta al 14′ e al 33′. Al 91′ sigillo finale di Meunier che manda in visibilio i tanti tifosi parigini accorsi allo stadio; per la formazione di Zidane una serata da dimenticare in fretta.

Psg-Real Madrid, presentazione del match

Questa sera alle ore 21 al Parco dei Principi Psg-Real Madrid si sfideranno per la prima giornata del gruppo A della Champions League, raggruppamento che comprende anche Bruges e Galatasaray.

Sarà un incontro che teoricamente promette grande spettacolo vista la quantità di grandi giocatori in campo, anche se i parigini avranno tre defezioni importanti in quanto non avranno a disposizione lo squalificato Mbappè e gli infortunati Neymar e Cavani. Dunque il tecnico Thomas Tuchel farà esordire dal primo minuto il grande acquisto estivo, ovvero l’argentino Mauro Icardi prelevato dall’Inter, dopo un tira e molla durato per più di sei mesi.

La squadra transalpina dopo le prime cinque giornate di Ligue 1 è prima in classifica con 12 punti frutto di quattro vittorie e una sconfitta (contro il Rennes per 2-1) e domenica sera affronterà la difficile trasferta di Lione.

La squadra madrilena di mister Zinedine Zidane ancora deve trovare la quadratura del cerchio e non riesce ancora a trovare quella continuità di gioco che ci si aspetta sempre dalle merengues; il belga Eden Hazard, fiore all’occhiello della campagna acquisti poco prima dell’inizio della Liga aveva subito una lesione muscolare che lo ha tenuto fuori un mese e il suo debutto c’è stato solo domenica scorsa nella vittoria sofferta contro il Levante per 3-2, quando è entrato in campo al 60′ al posto di Casemiro. Con il belga recuperato ci potrebbe essere la svolta già da questa sera, perchè dietro a Benzema dovrebbero giocare oltre a lui anche Bale e James Rodriguez per un quartetto tutto fantasia e potenza. La brutte notizie è che non ci saranno Marcelo, Isco e Modric tutti infortunati e Sergio Ramos squalificato.

Sono due i precedenti in terra francese tra le due squadre (entrambi in Champions League): il primo giocato nella fase a gironi della stagione 2015-16 e terminato 0-0, il secondo nel ritorno degli ottavi di finale (stagione 2017-18) che ha visto la vittoria degli spagnoli per 2-1 (3-1 per le merengues nel match di andata).

L’arbitro dell’incontro sarà l’inglese Anthony Taylor, coadiuvato dagli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn, Mark Atkinson quarto uomo e Stuart Attwell al VAR.

Psg-Real Madrid, formazioni ufficiali

PSG (4-3-3):Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Gueye, Verratti; Sarabia, Icardi, Di Maria.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, James Rodriguez; Hazard, Benzema, Bale.

Psg-Real Madrid, dove vedere il match

Il match tra Psg-Real Madrid in programma allo stadio Parco dei Principi alle ore 21 sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Football HD (canale 203 del decoder Sky) e Sky Sport HD (canale 254 del decoder), con diretta a partire dalle ore 20.55.

La telecronaca del match sarà affidata a Massimo Marianella, mentre alle ore 20 e poi alle 23 ampio pre e post partita con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti nello studio condotto anche per questa stagione da Ilaria D’Amico.

Psg-Real Madrid, diretta streaming

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Parco dei Principi sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.