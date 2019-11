Atalanta-Dinamo Zagabria: dove vedere il match Youth League oggi 26 novembre

Oggi alle ore 13 al “Bortolotti” di Zingonia si giocherà il match tra Atalanta-Dinamo Zagabria, valido per la quinta giornata del girone B della UEFA Youth League.

Atalanta-Dinamo Zagabria, presentazione del match

L’incontro odierno sarà molto importante per i ragazzi di mister Massimo Brambilla che con sette punti si trovano al secondo posto ma solamente con un punto in meno rispetto alla Dinamo Zagabria, chiudono il raggruppamento Manchester City quattro e Shakhtar Donetsk due. Dunque una vittoria contro la squadra croata vorrebbe dire primo posto e qualificazione in tasca per gli ottavi di finale, anche se non sarà facile per la Dinamo a livello giovanile è un’ottima squadra, basti pensare che nella scorsa edizione è arrivata fino ai quarti di finale dove è stata eliminata dal Chelsea ma solamente ai calci di rigore.

I nerazzurri in questo girone dopo l’esordio negativo proprio a Zagabria dove sono usciti sconfitti per 1-0 con rete decisiva di Bernard Karrica al 49′, poi hanno ottenuto un pareggio per 2-2 contro lo Shakhtar Donetsk e soprattutto due vittorie contro il Manchester City per 3-1 in trasferta e 1-0 in casa che hanno lanciato la squadra bergamasca al secondo posto. Anche nel campionato Primavera le cose stanno benissimo con sette vittorie e un pareggio nelle prime otto giornate che valgono attualmente il primo posto in classifica con 22 punti insieme al Cagliari che però ha giocato una gara in più.

La Dinamo Zagabria nel suo campionato si trova al secondo posto con 28 punti in undici match disputati con nove vittorie, un pareggio e una sconfitta, ma il primo posto dista solamente un punto visto che la capolista Hajduk Spalato ne ha 29.

Questa la probabile formazione che dovrebbe schierare il tecnico nerazzurro Massimo Brambilla:

Atalanta (4-3-3): Gelmi; Bergonzi, Okoli, Guth, Brogni; Cortinovis, Da Riva, Gyabuaa; Cambiaghi, Piccoli, Traore.

Atalanta-Dinamo Zagabria, dove vedere il match

L’incontro tra Atalanta-Dinamo Zagabria, valido per la quinta giornata del girone B della Youth League, sarà visibile in diretta a partire dalle ore 13 in diretta in streaming (gratuito) sul sito www.sportmediaset.it (o sull’app di Sportmediaset), disponibile su tutti i dispositivi mobili, altrimenti per chi volesse vedere la gara in tv dovrà aspettare le ore 16 quando sarà possibile vedere la differita dei novanta minuti. La telecronaca sarà a cura di Gianpiero Foglia Manzillo.