Barcellona-Borussia Dortmund: streaming e diretta Tv Champions league 27 novembre

Sfida cruciale per il destino del girone di Champions League tra Barcellona e Borussia Dortmund, che, nel caso in cui fossero i gialloneri ad uscire verso vincitori, sancirebbe la quasi matematica esclusione dagli ottavi di Champions dell’Inter di Antonio Conte, in contemporanea impegnata contro lo Slavia Praga. Il Barcellona è saldo al comando del girone e con una vittoria stasera potrebbe chiudere qualsiasi discorso ancora aperto e staccare il biglietto per la fase successiva del torneo. Il Borussia arriva da settimane non proprio semplici, visto che nelle ultime due partite di campionato ha raccolto solo un punto nel pareggio ricco di gol (3-3) contro il Paderborn, mentre è uscita sconfitta in modo netto dal campo del Bayer Monaco; i bavaresi hanno dominato il match e hanno vinto per 4-0.

Il Barcellona, invece, arriva da due risultati utili consecutivi in Spagna: vittime il Celta Vigo prima e il Leganes dopo.

Nonostante la differenza di forma nell’ultimo periodo, le due compagini sono separate nella classifica del girone da un solo punto. L’andata si è conclusa con uno zero a zero, che ad oggi porterebbe ben poco ad entrambe. Di fatto, serve a tutte e due vincere e basta.

La partita potrà essere seguita in diretta sul canale Sky Sport Football, mentre il live streaming sarà disponibile su Goal.com e Tuttomercatoweb.