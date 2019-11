Barcellona-Borussia Dortmund:probabili formazioni

Il Borussia si presenta come sfavorita sulla carta, ma con la voglia di fare molto bene e di sorpassare il Barcellona in classifica, così da chiudere praticamente il discorso qualificazione e non dover temere sorprese all’ultima giornata. In campo i ragazzi di Lucien Favre scenderanno in campo con un 4-2-3-1 Bürki. Tra i pali, Hakimi e Guerreiro come terzini e con Akanji e il solito Hummels come centrali. In mezzo al campo fanno da diga centrale Witsel, e Weigl. Davanti a loro si struttura un terzetto di altissimo livello, composto da Sancho, Reus, T. Hazard, con ogni probabilità il riferimento offensivo sarà Mario Götze.

Il Barcellona, con il tecnico Ernesto Valverde, ha il compito di mantenere la leadership del girone e dare seguito al bel periodo di condizione risponde con un solido 4-3-3 che non lascia certo l’avversario tranquillo. Tra i pali l’affidabilità di Ter Stengen regna sovrana. Il quartetto difensivo sarà composto da Sergi Roberto e Junior Firpo sulle fasce e Umtiti e Lenglet come riferimenti in mezzo. Il centrocampo vedrà come protagonisti il giovane De Jong, l’esperto Busquets e la garanzia Arthu. Invece davanti il terzetto schiscciasassi sarà composto da Lionel Messi (in aria da pallone d’oro), Suarez e Dembelé.