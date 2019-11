Chelsea-Ajax 4-4 (Video Highlights): i londinesi rimontano tre reti e sfiorano la vittoria

Incredibile partita a Stamford Bridge dove Chelsea e Ajax hanno dato vita ad un match spettacolare e dalle mille emozioni. Tutto è cominciato al primo minuto quando gli olandesi erano passati in vantaggio con un autorete dell’attaccante londinese Abraham che beffava Kepa; palla al centro e i padroni di casa pareggiavano grazie a Pulisic che si procurava un calcio di rigore che lo specialista Jorginho realizzava con la sua solita freddezza.

Da questo momento erano i lancieri a farla da padrone con tre gol: Promes al 20′ con un bel colpo di testa su cross di Ziyech che andava ad insaccarsi all’angolino sinistro, al 35′ su Ziyech su punizione prendeva il palo ma la palla sbatteva sulla faccia di Kepa che beffardamente si faceva il più goffo degli autogol, al 55′ era Van De Beek su assist del solito Ziyech che aveva tutto il tempo di controllare la sfera e con un tiro angolato realizzava il 4-1.

Quando tutto sembrava finito il Chelsea al 63′ accorciava subito le distanze con Azpilicueta con palla indirizzata all’angolo sinistro di Onana, ma la vera svolta tra il 68′ e il 69′ quando prima i lancieri rimanevano in nove uomini per il doppio giallo prima comminato a De Blind e poi a Veltman che con il fallo di mano causava il calcio di rigore che sempre Jorginho trasformava per il 3-4 al 71′. Ovviamente da qui in poi l’inerzia del match cambiava drasticamente con i Blues che al 74’riuscivano a pareggiare con James con un tiro di destro da centro area.

Al 78′ i padroni di casa trovavano il clamoroso vantaggio con Azpilicueta ma il VAR annullava tutto per un fallo di mano di Abraham. A nulla è valso il forcing finale dei londinesi che al minuto 86 hanno rischiato la beffa incredibile ma Kepa negava la rete a Williams con un parata bellissima.

In classifica con questo pareggio Chelsea e Ajax sono state raggiunte dal Valencia a sette punti e nelle ultime due giornate si giocheranno i primi due posti per la qualificazione agli ottavi di finale.

Highlights del match: a breve