Club Brugge-Real Madrid probabili formazioni e streaming gratis: ampio turnover per Zidane

Club Brugge-Real Madrid probabili formazioni e streaming gratis

Club Brugge-Real Madrid è una gara valevole per la sesta giornata del gruppo A di Champions League. E’ una sfida importante soprattutto per ciò che riguarda i padroni di casa, ancora in corsa per la conquista del terzo posto che vorrebbe dire “ripescaggio” a partire dalla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Per ciò che concerne il discorso qualificazione agli ottavi, infatti, è già tutto stabilito: il Real Madrid sarà secondo, mentre a vincere il raggruppamento sarà il Psg che potrà dunque confidare in un sorteggio pià “benevolo”. La partita di stasera resta comunque da seguire visto anche lo “scoppiettante” 2-2 cui diedero vita le due compagini nella gara d’andata lo scorso 1 ottobre.

Come arrivano le due squadre al match? Il Real Madrid, stando alle indiscrezioni che trapelano, dovrebbe optare un ampio turnover, con Zidane pronto a schierare il trio “giovane” in attacco Vinicius-Jovic-Rodrygo, mentre in difesa dovrebbe dare spazio a ragazzi come Militao e Nacho che non ha avuto granchè spazio finora. Sulle corsie difensive dovrebbero schierarsi Odriozola e Mendy. A centrocampo ci dovrebbe essere Valverde in cabina di regia, con Isco e Modric (unico “titolare” presente) ai lati ad agire da mezzali.

Per quanto concerne il Club Brugge,0 Clement dovrebbe schierare l’undici migliore possibile con Okereke e Boneventure in attacco; Vanaken, Balanta, Vormer e Schrijvers a centrocampo; davanti a Mignolet dovrebbero schierarsi, in difesa, Ricca, Deli, Mechele e Kossounou.

Club Brugge-Real Madrid probabili formazioni e streaming gratis: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Club Brugge-Real Madrid probabili formazioni e streaming gratis: le probabili scelte dei due allenatori

CLUB BRUGGE (4-4-2): Mignolet; Ricca, Deli, Mechele, Kossounou; Vanaken, Balanta, Vormetìr, Schrijvers; Bonaventure, Okereke. Allenatore: Philippe Clement

REAL MADRID (4-3-3): Areola; Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Valverde, Isco; Vinicius, Jovic, Rodrygo. Allenatore: Zinedine Zdane