Club Brugge-Real Madrid streaming gratis e diretta live Champions League: dove vedere il match oggi, 11 dicembre

Club Brugge-Real Madrid streaming gratis e diretta live Champions League: la presentazione del match

Poco più di due mesi dopo l’inferno del Bernabeu. Il Real Madrid ritrova il Club Brugge che, ad inizio ottobre, era riuscito a strappare un clamoroso 2-2 in Spagna gettando in pasto alle polemiche i ragazzi di Zinedine Zidane, ltimi con un solo punto nel gruppo A di Champions League. Oggi le cose sembrano essersi ribaltate: i blancos sono riusciti a rialzare la china e ad ottenere la qualificazione agli ottavi di finale oltre a condividere il primato con il Barcellona nella Liga. Club Brugge-Real Madrid, gara che si giocherà stasera a partire dalle ore 21:00 , servirà solo da “pro forma” per una squadra che è ormai certa del secondo posto nel proprio raggruppamento e che dovrebbe virare verso un corposo turn-over tenendo a riposo diversi titolari tra cui il capitano Ramos e Kroos. Zidane dovrà fare a meno anche di diversi calciatori infortunati, tra cui Hazard, Marcelo, Vazquez e Asensio e vorrà risparmiare preziose energie in vista della volata a campione d’inverno in campionato. Sfida ben più importante per il Club Brugge, impegnato in un duello a distanza contro il Galatasaray per il “ripescaggio” in Europa League. I belgi, allenati da Clement, hanno un punto di vantaggio da amministrare sui turchi e potranno sperare in un “regalo” del Psg per centrare il terzo posto.

Club Brugge-Real Madrid streaming gratis e diretta live: le probabili formazioni

Con quali undici scenderanno in campo Club Brugge e Real Madrid? Per informazioni sulle probabili formazioni del match, vi basterà cliccare sul seguente link.

Club Brugge-Real Madrid streaming gratis e diretta live Champions League: dove vedere l’incontro in tv e online

