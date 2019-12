Date e orari ottavi di Champions League 2020: ecco il calendario completo

L’urna di Nyon ha emesso i suoi verdetti con gli ottavi di Champions League ora definiti. Ma quando scenderanno in campo le squadre per giocarsi i primi novanta minuti di queste avvincenti gare? Il calendario della Champions mette in programma l’andata degli ottavi di finale a cavallo delle ultime due settimane di febbraio, precisamente tra il 18-19 e 25-26 febbraio 2020. Dopodiché ci sarà una settimana di pausa per poi ripartire con altre due settimane di grande calcio, con le date degli ottavi di Champions di ritorno.

Champions League ottavi di finale, date e orari delle partite di andata

Ecco nel dettaglio quali sono i giorni in cui le 16 squadre scenderanno in campo per i match di andata degli ottavi di finale:

Martedì 18 febbraio 2020

Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain

Atletico Madrid – Liverpool

Mercoledì 19 febbraio 2020

Atalanta – Valencia

Tottenham – Lipsia

Martedì 25 febbraio 2020

Chelsea – Bayern Monaco

Napoli – Barcellona

Mercoledì 26 febbraio 2020

Real Madrid – Manchester City

Lione – Juventus

Champions League ottavi di finale, date e orari delle partite di ritorno

Le sfide di ritorno degli ottavi di finale, come anticipato, si giocheranno a cavallo tra la seconda a la terza settimana di marzo. Di seguito le date delle partite del calendario di Champions League nel dettaglio:

Martedì 10 marzo 2020

Valencia-Atalanta

Lipsia-Tottenham

Mercoledì 11 marzo 2020

PSG-Borussia Dortmund

Liverpool-Atletico Madrid

Martedì 17 marzo 2020

Manchester City-Real Madrid

Juventus-Lione

Mercoledì 18 marzo 2020