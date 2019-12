Sorteggio Champions League: il Barcellona per il Napoli, Juventus e Atalanta contro Lione e Valencia

Pochi minuti fa si è svolto a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League (andata il 18-19, 25-26 febbraio, ritorno il 10-11, 18-19 marzo) che ha visto protagoniste tre squadre italiane, ovvero Juventus, Atalanta e Napoli.

Partiamo proprio dai nostri club con i bianconeri (l’unica delle tre testa di serie) che sono stati fortunati perchè hanno pescato la formazione almeno sulla carta più abbordabile, i francesi del Lione del tecnico Rudi Garcia che nelle ultime ore ha avuto la conferma che il suo miglior giocatore, Memphis Depay, ha subito la rottura del crociato e dunque sarà assente. Juventus dunque favorita per il passaggio del turno, mentre molto male è andata al Napoli del neo allenatore Gennaro Gattuso dove è stata sorteggiata al Barcellona di Leo Messi (prima volta al San Paolo per lui); momento da dimenticare per i partenopei che oltre ad arrancare in campionato, rischiano seriamente di uscire anche dalla Champions League, anche se si spera che a fine inverno la condizione degli azzurri sia decisamente migliore, almeno per provare a giocarsela.

Bene invece l’Atalanta considerato che come il Napoli non era tra le teste di serie, infatti i nerazzurri giocheranno contro il Valencia che nella fase a gironi ha sorprendentemente eliminato l’Ajax vincendo ad Amsterdam nell’ultima giornata per 1-0; gli spagnoli hanno più esperienza ma la squadra di Gian Piero Gasperini tra due mesi se riuscirà a recuperare al meglio Duvan Zapata fermo da due mesi per infortunio, potrà dare filo da torcere alla squadra iberica e cercare anche la qualificazione ai quarti.

Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti il big match sarà sicuramente Real Madrid-Manchester City, una finale anticipata e dall’esito incertissimo dove tutto potrà accadere; altro incontro molto intrigante sarà quello tra Atletico Madrid-Liverpool con i campioni d’Europa che dovranno fare attenzione alla formazione del Cholo Simeone sempre molto pericolosa soprattutto tra le mura amiche; il Psg, una delle grandi favorite di questa edizione se la vedrà contro i tedeschi del Borussia Dortmund che ha fatto fuori l’Inter, mentre Chelsea-Bayern Monaco sarà la rivincita della finale del 2012 con i londinesi che ebbero la meglio ai calci di rigore; chiude il quadro Lipsia-Tottenham, match dall’esito incerto anche se gli inglesi di Josè Mourinho partiranno leggermente favoriti.

Sorteggio Champions League, ottavi di finale

Borussia Dortmund-Psg

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli-Barcellona