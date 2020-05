Juventus-Lione non si giocherà il 7 agosto, almeno per il momento. L’UEFA ha deciso di intervenire ufficialmente per smentire le dichiarazioni rilasciate ieri alla stampa dal presidente dei francesi, Aulas, lamentatosi per lo stop dei campionati nazionali e della diversità di condizione atletica con la quale le due squadre si sarebbero presentate alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La sfida, ricordiamolo, vede in vantaggio i transalpini dopo i 90′ di andata per effetto della marcatura di Lucas Tousart e i bianconeri costretti a vincere con due marcature di scarto a Torino per non abbandonare anzitempo il palcoscenico continentale.

La nuova data di Juventus-Lione? Non c’è

Quando sarà disputata, dunque, la sfida che sancirà chi fra Juventus e Lione avrà l’onore di accedere all’interno del novero delle migliori otto squadre d’Europa? Ad oggi, ancora non si sa. Troppe incertezze, connesse alla pandemia di Coronavirus, permeano il mondo del calcio ed è impossibile stilare i calendari per i recuperi senza che essi possano poggiare su fondamenta stabili. Nel frattempo, la “Vecchia Signora” e la sua eurorivale potrebbero trovarsi presto intorno a un tavolo per parlare di un possibile scambio di cartellini fra il difensore turco Merih Demiral e il trequartista dei francesi Aouar.